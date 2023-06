Allerta catastrofe, suonano i telefoni di tutti i sardi

La sperimentazione del sistema It-alert, il 30 giugno, su tutti i cellulari dell'isola, si simula quello che accadrebbe in caso di disastro.

Catastrofe in arrivo, suonano gli smartphone di tutti i sardi, contemporaneamente, anche quelli in modalità silenziosa, per lanciare l'allarme. Succederà il 30 giugno, in orario prestabilito, e sarà un'esercitazione per sperimentare un sistema di allerta chiamato It-alert, come già avvenuto in Gran Bretagna e come poi succederà in tutte le altre regioni italiane. La Sardegna è la seconda regione italiana a sperimentare il sistema, subito dopo la Toscana.

"Il sistema opera nei casi di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso, il servizio IT-alert dirama a tutti i telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica un allarme pubblico tramite messaggio di testo - contenente informazioni utili sullo scenario di rischio e sulle relative misure di autoprotezione da adottare rapidamente - e notificato sul dispositivo da un suono di allarme, udibile anche se questo è silenziato".

"Alla ricezione del messaggio It-alert - si legge nel portale web della protezione civile della Sardegna - il dispositivo emette un suono di allarme, anche se impostato in modalità silenziosa, e il testo che viene visualizzato indica il mittente (per esempio "Protezione civile"), il motivo per cui è stato inviato ("Allarme alluvione" o altro), le azioni raccomandate con urgenza ("Raggiungi l'area di emergenza più vicina"). Obiettivo finale è mettere tutti i cittadini nelle condizioni di potersi tempestivamente mettere al riparo e proteggersi in caso di eventi e calamità eccezionali.