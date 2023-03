Fuga del boss da Nuoro, è scontro in Parlamento

Opposizioni all’attacco del Ministro Nordio dopo la clamorosa evasione nei giorni scorsi del pugliese Marco Raduano, ancora latitante.

Le opposizioni in parlamento chiedono un'informativa urgente alla Camera del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sull'evasione dal carcere di massima sicurezza di Nuoro di Marco Raduano, detto "Pallone", originario di San Giovanni Rotondo (Foggia), boss della mafia garganica, che venerdì scorso, come in un film, si è calato dal muro di cinta del carcere di Badu 'e Carros, in Sardegna.

Raduano, di cui si sono perse le tracce, è ora ricercato. A sollevare in caso in Parlamento è la deputata pugliese M5s Carla Giuliano, che in apertura della seduta d'Aula a Montecitorio, ha detto: "É la prima volta che un boss mafioso evade da un carcere di massima sicurezza a Nuoro e questo è grave ed allarmante. Non era mai successo. Chiediamo al ministro Nordio un'informativa urgente in Aula" per capire "come sia potuto accadere un fatto che riteniamo gravissimo". La parlamentare 5 stelle continua: "Si tratta di un boss a capo della mafia garganica che ha a suo carico delitti gravissimi e che era in regime carcerario di alta sicurezza per il 416 bis. Tutta la zona garganica è in ansia - continua Giuliano - riteniamo che il ministro debba venire in Aula per capire cosa intende fare per risolvere la situazione e riferire su come tutto ciò sia potuto accadere".

Alla richiesta M5s si associa il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra. La deputata sarda Francesca Ghirra ha annunciato: "Questa mattina abbiamo depositato un'interrogazione al ministro della Giustizia per segnalare quanto accaduto a Nuoro. Un fatto gravissimo anche perché il detenuto è scappato verso le 17 e solo dopo circa due ore si è presa coscienza della fuga dal carcere. Peraltro - conclude la deputata Avs - i sindacati di polizia penitenziaria da tempo denunciano l'inadeguatezza dei livelli di sicurezza dell'Istituto nuorese dove strumenti e mezzi sono inadeguati e dove persiste una carenza organica importante". Sabato scorso, il ministero di Via Arenula ha fatto sapere che il Dap ha disposto accertamenti urgenti per appurare cause, circostanze e modalità dell'accaduto.