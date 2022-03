Aumenta l’erosione sulle coste della Sardegna

Nel’isola in avanzamento le zone del litorale che vengono modificate, con il rischio di scomparsa per molte splendide spiagge.

In Sardegna le coste in erosione sono maggiori di quelle in avanzamento, così come in Basilicata, Puglia, Lazio e Campania. L’isola è tra le regioni in cui il fenomeno è più marcato con 116 chilometri di coste sottoposte ad erosione, insieme a Calabria (161 chilometri), Sicilia (139) e Puglia (95 chilometri). Lo certifica l'edizione 2021 del rapporto 'Dissesto idrogeologico in Italia' presentato questa mattina dall'Ispra, che fornisce il quadro di riferimento nazionale sulla pericolosià associata a frane, alluvioni e sull'erosione costiera sul territorio nazionale.

Il nuovo rilievo delle coste italiane ha consentito di aggiornare i dati sullo stato e sui cambiamenti: nel periodo 2007-2019, risulta in avanzamento quasi il 20% dei litorali nazionali e il 17,9% in arretramento. A fronte di un progressivo aumento dei tratti di costa protetti con opere di difesa rigide, rispetto al 2000-2007, aumentano i litorali stabili e in avanzamento e diminuiscono dell'1% quelli in erosione.

Foto | Alessia Missiaglia su Flickr