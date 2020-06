Le edicole sarde ripartono da un progetto di e-commerce

Già cento giornalai hanno aderito al progetto Ilico che fa diventare i loro locali dei punti di acquisto online.

In Sardegna gli acquisti diventano ancora più semplici grazie al progetto Ilico. Si tratta di una piattaforma di e-commerce che permette di unire la comodità degli acquisti online con il piacere di recarsi in edicola sotto casa o vicino al proprio luogo di lavoro. In questo modo anche chi non ha particolare dimestichezza con la tecnologia e gli acquisti sul web potrà andare dal proprio edicolante di fiducia per acquistare i prodotti ordinati su Internet. Grazie alla piattaforma Ilico si potrà andare in edicola e chiedere al proprio edicolante di accompagnarci nell’acquisto dei prodotti preferiti pagandoli alla consegna senza utilizzare i canali di pagamento digitali come carta di credito, Paypal o simili che magari non sono disponibili a tutti.

Il progetto di Adg sarda (Azienda distribuzione giornali), marchio del gruppo Camponovo che si occupa da oltre 50 anni di distribuzione in Liguria e Sardegna, prevede un meccanismo semplice: per acquistare basterà recarsi sul sito www.ilico.it oppure utilizzare l'app Ilico (disponibile per Android e Apple), e ritirare i prodotti scelti in un Ilico point. "Non potevamo assistere passivamente alla crisi economica e sociale che le edicole stanno attraversando ormai da anni nel Paese – ha affermato Andrea Camponovo - Certamente, Ilico non potrà essere la sola risposta per arrestare questa situazione di difficoltà ma può fornire un contributo alla salvaguardia di migliaia di posti di lavoro. In tale ottica, non è da escludere che il progetto possa essere replicato in altre regioni italiane".

Sono oltre 100 gli edicolanti che hanno già deciso di aderire al progetto e sulla piattaforma è possibile trovare migliaia di prodotti di tutte le categorie commerciali: cartoleria, cancelleria, oggetti e attrezzature per mare e spiaggia, giocattoli, articoli sportivi e tante altre.

Foto | Luca Biada su Flickr