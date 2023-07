Calciomercato Serie A, Roma: Mourinho chiede Morata

Un approfondimento sul mercato estivo dei calciatori in vista della ripresa del campionato in programma il 19 agosto, parliamo dei giallorossi capitolini.

La stagione calcistica 2023-2024 partirà ufficialmente il prossimo 11 agosto, con l’inizio dei campionati di Premier League e Liga. Il 18 agosto toccherà invece alla Bundesliga, mentre il 19 agosto con Empoli-Verona, Frosinone-Napoli, Genoa-Fiorentina e Inter-Monza, torna la nostra Serie A. Si partirà quindi con la prima giornata che vedrà in campo tutte le squadre, tra il 19 e il 21 agosto. Le gare verranno tutte disputate in orario serale, a partire dalle 18 e 30, con molte sfide in calendario alle 20 e 45. Conclude la prima giornata la sfida del Dall’Ara tra il Bologna di Thiago Motta e il Milan di Stefano Pioli.

Il calendario di Serie A: i big match in programma per la prima parte del torneo

Dopo un avvio piuttosto soft, con i primi due turni, vediamo come con la terza giornata il numero di big match sarà in netto aumento e in impennata. I giochi diventano seri infatti proprio con il terzo turno, che vedrà impegnate la Roma di Mourinho contro il Milan di Pioli, ma soprattutto la sfida di cartello tra il Napoli campione d’Italia di Garcia contro la Lazio di Sarri, seconda forza dello scorso campionato. Altre gare degne di nota sono poi il derby regionale tra Atalanta e Monza, Empoli-Juventus, ma soprattutto Inter- Fiorentina. Si prosegue quindi con la quarta giornata con Genoa-Napoli, Juventus-Lazio e soprattutto con il derby della Madonnina tra Inter e Milan. Rossoneri in cerca di vendetta, visto come sono terminati gli ultimi derby a favore dei nerazzurri, inclusa la semifinale di Champions League. Si parte quindi subito forte, specialmente per squadre come Milan e Lazio, tra tutte. Altri big match da segnalare sono quelli tra Atalanta e Juventus e tra Milan e Lazio validi per la settima giornata. Avvio piuttosto soft invece per Napoli e Inter, che almeno per queste prime giornate affrontano avversari potenzialmente di livello inferiore, ma questo è solo l’inizio del torneo, visto che andando avanti giornata dopo le giornate le cose si fanno sempre più complicate e impegnative. Questo per quanto riguarda le quote serie a apre a un’intensa stagione di scommesse sportive con un calendario che giornata dopo giornata sarà sempre più coinvolgente e spettacolare, come abbiamo visto anche durante la passata stagione.

Morata alla Roma?

Al momento, non ci sono notizie ufficiali che confermino l'interesse della Roma nell'acquisto di Alvaro Morata. Tuttavia, è importante tenere presente che nel calcio le trattative possono evolversi rapidamente e le squadre potrebbero mostrare interesse per diversi giocatori in momenti diversi. Ti consiglio di seguire quotidiani sportivi affidabili o notizie ufficiali provenienti dalla Roma per sapere se ci saranno sviluppi riguardo a una possibile trattativa per Morata, un attaccante spagnolo con esperienza a livello di club e internazionale. È noto per la sua abilità nel segnare gol, oltre alle sue capacità tecniche e fisiche.

Morata è un attaccante versatile, capace di giocare sia come punta centrale che come seconda punta. È dotato di un buon senso della posizione e di un'ottima intuizione nel segnare gol. È un giocatore veloce e abile nel dribbling, in grado di superare gli avversari grazie a movimenti intelligenti e rapidi cambi di direzione. Uno dei tratti è la sua abilità nel gioco aereo. Con la sua statura, è un minaccia costante per le difese avversarie su cross e palle inattive, dimostrandosi efficace nel segnare gol di testa. Morata ha giocato per club come la Juventus, il Real Madrid e il Chelsea, dimostrando le sue capacità in alcune delle migliori squadre in Europa. Ha anche rappresentato la Nazionale spagnola in competizioni internazionali come gli Europei e la Coppa del Mondo.

Mourinho e i 4 scenari tecnici con Morata in organico

osé Mourinho è noto per le sue tattiche difensive e pragmatiche, quindi potrebbe utilizzare Morata in un sistema di gioco che si adatta alle sue preferenze strategiche. Ecco alcune possibili opzioni tattiche con Morata:

Scenario tecnico 1

4-2-3-1 con Morata come punta centrale: Mourinho potrebbe schierare Morata come l'unica punta centrale, affidandogli il compito di intimidire la difesa avversaria con la sua presenza fisica e la sua capacità di accogliere i cross. Morata sarebbe supportato da tre centrocampisti offensivi nel ruolo di trequartisti o ali, mentre la coppia di centrocampisti difensivi fornirebbe solidità dietro di lui.

Scenario tecnico 2

4-2-3-1 con Morata e un attaccante secondario: In questa variante, Mourinho potrebbe scegliere di utilizzare Morata come prima punta e un secondo attaccante, come un giocatore più mobile o tecnico, a fare movimenti di aggancio e aprire spazi per Morata. Questo schema tattico potrebbe permettere a Morata di giocare il ruolo di attaccante di riferimento, mentre il compagno di squadra si concentrerebbe sulla creazione di occasioni di gol.

Scenario tecnico 3

4-4-2 con Morata e un attaccante di supporto: Mourinho ha spesso optato per un modulo a due punte, e potrebbe fare lo stesso con Morata. In questo caso, Morata potrebbe giocare in coppia con un attaccante più mobile o tecnico. Questa formazione offrirebbe a Morata un compagno di squadra con cui scambiarsi le palle e creare superiorità numerica in avanti.

Scenario tecnico 4

3-5-2 con Morata come seconda punta: Mourinho potrebbe adottare un sistema difensivo a tre centrali e utilizzare Morata come seconda punta. Questa posizione gli consentirebbe di sfruttare la sua abilità nel trovare spazio e fare movimenti incontro alla palla. Morata potrebbe svolgere un ruolo di supporto per l'attaccante centrale, garantendo una minaccia costante alla difesa avversaria.

Naturalmente, queste sono solo alcune delle possibili tattiche che Mourinho potrebbe utilizzare con Morata. Mourinho è un allenatore esperto e adattabile, quindi potrebbe sperimentare e adattare lo schema di gioco in base alle caratteristiche di Morata e delle altre risorse disponibili nella squadra.

L’inizio del campionato si avvicina e i coli di mercato prenderanno nelle prossime settimane un’accelerazione fisiologica. Vedremo se la Roma riuscirà a portare a casa un colpo di mercato che al momento resta in bilico.

