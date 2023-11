Nuoro e Sud Sardegna sono le province italiane con meno POS

Tra le 5 province con meno possibilità di pagare con carte e bancomat ce ne sono tre dell'isola, che è anche la seconda regione in assoluto per minor utilizzo dell'home banking.

La Sardegna è la seconda regione dove ci sono in assoluto meno POS, quindi potenzialmente una minore possibilità di pagare con bancomat e carte di credito. In particolare, secondo uno studio del portale Truffa.net, che ha raccolto ed elaborato i dati delle fonti governative (Istat e Banca d'Italia), la peggior provincia come numero per 1000 abitanti è quella del Sud Sardegna, con 27,87, seguita da Nuoro, Crotone, Oristano, Avellino. Quindi ben tre territori sardi sono tre i primi 5 in Italia per questa statistica.

La Sardegna si posiziona poi al penultimo posto per percentuale di residenti che non utilizzano l’Home Banking, cioè l’accesso a servizi bancari virtuali tramite computer o cellulare: l’87,92% dei sardi non lo hanno, peggio ha fatto solo la Basilicata, con l’89,67%. Il 2007 è stato l'anno con più carte di credito attive in Italia, mentre dal 2011 il numero di carte prepagate ha superato quello delle carte “tradizionali”. Il numero di pagamenti annuali con carte, pur ammontando al 71.20%, conquista solo il 3.58% per gli importi totali in euro, delle alternative al contante.

Foto | Lcc