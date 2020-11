News Cronaca Italiana. Vaccino Italiano Anti-Covid19

News Cronaca Italiana: Ultimissime Covid. Il premier Conte, pronto a varare il nuovo DPCM per il Natale.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, anticipa alcune delle regole che potrebbero cambiare il Natale degli Italiani. Sono previste molte restrizioni per la prossima festività e il governo e pronto a dettare nuovi divieti che renderanno la vita degli italiani ancora più dura. In Italia, le news sul Coronavirus sono molto preoccupanti. Soltanto ieri, erano 22.930 i contagi di oggi, 630 le vittime in un giorno. Superati i 50 mila morti totali nel nostro Paese. 2.540 contagi in Veneto, 1.323 in Toscana, 2.331 nel Lazio. Vaccino Oxford-AstraZeneca, efficacia fra 62% e 90%, media 70%: “200 milioni di dosi disponibili entro il 2020”. News Covid-19: Il ministro Speranza firma un’ordinanza che dispone la sospensione delle attività degli allevamenti di visoni. Sul vaccino anti-Covid: “Partiamo su base volontaria e poi valuteremo”. Ricciardi: “C’è rischio terza ondata, limitare mobilità”. Verso nuove regole su aperture e coprifuoco col dpcm di dicembre per le feste di Natale. Per quanto riguarda gli spostamenti sotto il periodo natalizio, saranno consentiti soltanto fra regioni a zona gialla. La situazione Coronavirus in Italia è allarmante e interviene anche Zaia (Lega Nord) “Una stagione senza sci sarebbe un suicidio”. Nel mondo 58,6 milioni contagi e 1,3 milioni morti. Record di contagi in Russia. Il Montenegro ha il record in Europa: maxi-focolaio ai funerali del vescovo, con 90 casi ogni 100mila abitanti.

News Vaccino Anti-Covid negli USA - News Cronaca Attualità mondo - Ultimissime Covid-19

Negli Stati Uniti si inizierà a distribuire il vaccino anti-covid già da domani 30mila dosi di Regeneron, la terapia sperimentali di anticorpi contro il coronavirus, alla quale è ricorso il mese scorso Donald Trump. Durante il fine settimana, la Food and Drug Administration, l'agenzia che si occupa del vaglio dei medicinali, ha accettato di consentire l'uso di emergenza del farmaco, prodotto da Regeneron Pharmaceuticals Inc., per le persone con sintomi da lievi a moderati che sono ad alto rischio di sviluppare malattie gravi a causa della loro età o di altre condizioni mediche. Non è autorizzato invece l'uso per il trattamento dei pazienti più gravi, ospedalizzati o che necessitano di ossigeno extra. Nuove indicazioni sono previste anche in Italia, nelle prossime settimane. News Cronaca Italiana: Il Presidente della Repubblica Italiana ha firmato il Decreto legge ristori ter recante: "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Lo si è appreso al Quirinale. Il Natale che aspetta gli italiani, sarà diverso dal solito. Limitazioni e crisi economica, hanno messo in ginocchio milioni di imprenditori e fatto perdere il posto di lavoro a moltissime persone. Ormai la crisi è iniziata e sarà compito del presidente del Consiglio Italiano, Giuseppe Conte e del partito di maggioranza (i cinque stelle) far fronte a questa emergenza nel più breve tempo possibile. Articolo News Cronaca Italiana - Ultimissime vaccino Anti-Covid - Nuovo Decreto Presidente del Consiglio.