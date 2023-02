Andrew Tate e la misoginia tra I giovani britannici

L’influencer che qualche mese fa ebbe uno scontro con Greta Thumberg sta acquisendo grande popolarità tra i ragazzi del Regno Unito e la scuola interviene.

Qualche mese fa fece scalpore uno scambio sui social tra la famosa attivista per l’ambiente, Greta Thumberg, e l’influencer Andrew Tate, che si vantava delle emissioni delle sue tanto auto di grossa cilindrata e venne invitato dalla giovane svedese a scrivere su Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., creando un vero trend su Twitter. Ora la figura di Tate sembra essere diventata di grande popolarità tra i giovanissimi britannici, specie maschi, e il dilagare delle sue battute e citazioni misogine sta preoccupando molto gli insegnanti, da Londra a Belfast, portando a una reazione dell’istituzione scolastica, raccontata dal New York Times sulle sue colonne il 20 febbraio. Ecco un lungo estratto.

"Andrew Tate", dice l'insegnante di una prima media vicino Londra, indicando una foto proiettata sul muro. "Cosa sapete di questo uomo?" Alcuni ragazzi hanno riso alla citazione dell’influencer da social media, famoso per i suoi commenti misogini. Un ragazzo ha detto di apprezzarlo perché "ha una forte mascolinità", possiede auto veloci e un fisico in forma. L'insegnante ha allora proiettato alcune affermazioni di Tate, tra cui quella secondo cui le donne che subiscono uno stupro avrebbero una qualche responsabilità nell’atto. Alcuni ragazzi si sono detti d'accordo. "Ha torto", ha detto allora l'insegnante, Jake White. "È una montagna di sciocchezze". In tutta la Gran Bretagna, in questo periodo gli educatori si stanno mobilitando per contrastare i messaggi di Tate, rendendosi conto tardivamente dell'enorme influenza che ha sui loro studenti.

Ex kickboxer anglo americano, Tate ha guadagnato un seguito di milioni di giovani con video che glorificano la ricchezza e una forma virulenta di maschilismo, prima di essere bandito l'estate scorsa da molti social media. A dicembre Tate, 36 anni, col suo fratello e socio, Tristan Tate, è stato arrestato in Romania per diverse accuse, tra cui stupro e traffico di esseri umani. I due sono ancora in custodia e il loro avvocato nel paese, Eugen Vidineac, ha detto in un'intervista al canale televisivo turco TRT che sono innocenti.

Né gli arresti né i divieti sui social hanno però fermato la proliferazione dei messaggi di Tate tra i giovani, e i suoi video restano visibili online. Tate ha detto che le donne "appartengono" agli uomini, dovrebbero restare a casa e hanno bisogno della direzione dei maschi. Ha ritratto gli uomini come vittime del femminismo e di false accuse di stupro, ha deriso quelli che non seguono i suoi modi e promosso dubbi sistemi per arricchirsi. Solo quando i frammenti video e audio di Tate si sono diffusi da TikTok nei corridoi scolastici, gli adulti hanno preso consapevolezza della sua esistenza e del suo impatto.

Credendo nel fatto che le scuole siano un microcosmo della società - e un'anteprima del suo futuro - gli educatori hanno affermato quindi che è essenziale colpire l’influenza di Tate in modo tempestivo. Dall'autunno scorso, i presidi hanno inviato lettere ai genitori avvertendo dell’azione dell’influncer e il segretario dell'istruzione del Regno Unito ha detto che personaggi come Tate potrebbero mettere a rischio i progressi compiuti in passato nel contrastare il sessismo.

Le scuole britanniche stavano già affrontando ciò che hanno identificato come una cultura endemica di molestie sessuali agli studenti, ora si trovano inaspettatamente a dedicare tempo per discutere di Tate, anziché delle loro lezioni. "Sono triste per aver dovuto dedicare tempo importante per parlare di Andrew Tate", ha detto Chloe Stanton, insegnante di inglese a East London. "Ma le donne devono già combattere abbastanza nella società, senza dover affrontare questo tipo di atteggiamento". Negli ultimi mesi, ha detto Stanton, gli studenti hanno iniziato a parlare di Tate in classe. Esaltano la sua ricchezza e le auto veloci. E per la prima volta nei suoi 20 anni di insegnamento, ragazzi tra 11 e 16 anni hanno criticato il suo lavoro e messo in discussione il suo diritto di svolgerlo, chiedendo se avesse il permesso del marito.

L’insegnante dice di aver sentito casualmente gli studenti parlare di stupro ed "essendo l'unica donna nella stanza, mi sono sentita a disagio”. Una volta, uno studente le ha chiesto se avesse intenzione di piangere. A casa, anche i suoi tre fratelli, di 21, 19 e 15 anni, hanno chiesto del caso. Sebbene non ci siano cifre ufficiali, gli insegnanti e amministratori di tutto il paese hanno detto che gli sforzi a scuola sono diventati abbastanza comuni. Durante la terza ora in una mattina di gennaio alla Merchant Taylors 'School, una scuola per soli ragazzi a Londra, ragazzi tra i 16 e 18 anni si agitavano seduti ai loro posti, mentre due esperti di sesso e relazioni chiedevano loro di spiegare l'appeal di Tate, promettendo che il loro racconto non avrebbe avuto conseguenze. "È la sensazione che gli uomini stiano ancora venendo guardati dall'alto in basso", ha detto un ragazzo in prima fila. "Quindi ha dato un potere ai giovani uomini che si sentivano svantaggiati?" ha chiesto Allison Havey, fondatore del progetto RAP, che gestisce il workshop. "Sì", ha detto il ragazzo.

Uno studente voleva sapere perché fosse sbagliato dire che era responsabilità della donna proteggersi se camminava da sola di notte. Un altro ha chiesto qual era la differenza tra coercizione e seduzione. Un terzo giovane voleva discutere delle false accuse di aggressione sessuale. Sebbene sia obbligatorio per le scuole in Gran Bretagna insegnare l'educazione sessuale e relazionale, l'appeal di Tate ha spinto il progetto RAP e altri gruppi, che da tempo organizzano tali workshop, a scavare più a fondo nelle definizioni di misoginia e mascolinità. La scuola in cui insegna il signor White, la Epping St. John's Church of England School, nel Nord-est di Londra, ha organizzato una serie di assemblee della durata di una settimana in risposta all'arresto di Tate e al suo evidente influsso sui giovani.

Molti educatori dicono che l'influenza di Tate è particolarmente difficile da sconfiggere perché il suo lussuoso stile di vita e il suo successo attraggono i giovani. Poiché si sentono vicini a lui, accettano quindi le sue opinioni misogine. "In questa società, il successo materiale trasmette una sorta di idea di correttezza", ha detto Michael Conroy, fondatore di Men At Work, un gruppo che forma insegnanti e operatori giovanili per supportare i giovani uomini. "E sta combinando ciò con messaggi molto pericolosi". Gli educatori hanno detto che quei messaggi hanno trovato terreno fertile tra giovani ragazzi che si interrogano su come essere un uomo, in un'epoca in cui i ruoli di genere tradizionali sono messi in discussione. Sensibili a termini come "mascolinità tossica", che per alcuni può sembrare un attacco personale, alcuni ragazzi trovano nell’influencer una valida conferma di quella ansia, attraverso un mondo che rappresenta gli uomini come vittime. Il suo arresto, hanno detto, ha rafforzato quella narrazione di vittimizzazione. "Sta fornendo a questi ragazzi una sceneggiatura per rispondere alla loro insoddisfazione", ha detto un’insegnante di storia a Belfast. "Quei pensieri e quelle idee esistevano prima di Andrew Tate", ha detto il signor Robertson, specialista di outreach nel Midlands. "Ma alcuni modelli di misoginia sono aumentati a seguito della sua crescente popolarità".

