4 novembre, 3 manifestazioni di protesta in piazza a Cagliari

La contestazione contro la festa delle forze armate, alle celebrazioni in Sardegna presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e il Ministro della difesa Crosetto.

Antimilitaristi e indipendentisti preparano tre manifestazioni di dissenso e protesta per domani a Cagliari, in occasione delle celebrazioni per la Festa delle Forze armate al porto, cui parteciperanno il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Una manifestazione contro le basi e le esercitazioni militari in Sardegna è prevista alle 10 in piazza Garibaldi, alla presenza del giornalista Michele Santoro. La organizza un Comitato composto da Confederazione Sindacale Sarda (Css) e dalle associazioni 'Donne Ambiente Sardegna', 'Assotziu Consumadoris Sardigna' e 'Sardegna Pulita', che ha chiesto, in una lettera aperta, di incontrare Mattarella.

Un'altra iniziativa di contestazione contro quella che i promotori definiscono "parata militarista" è annunciata in piazza Giovanni XXIII dalle 9.30. La organizza il Comitato per il No al 4 novembre come festa nazionale delle Forze armate, di cui fanno parte Cagliari Social Forum, Sardegna Palestina, Usb Sardegna, Cobas scuola Cagliari, A Foras, Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, Potere al Popolo Sardegna, Pci Sardegna, Fronte della gioventù comunista Sardegna, Madri contro la repressione contro l'operazione Lince, Comitato di solidarietà con la Palestina Sardegna, e Rifondazione comunista.

Gli antimilitaristi di 'A Foras' invitano, inoltre, a "mostrare pubblicamente e pacificamente la propria contrarietà", esponendo nei balconi della città bandiere sarde, arcobaleno, o palestinesi e striscioni con scritto "Stop esercitazioni", "+ospedali -militari" e "Basta genocidio a Gaza" o partecipando fra il pubblico alla celebrazione con indosso bandane, magliette o vestiti di dissenso e scandendo slogan.

Sempre alle 9.30 Sardigna Natzione Indipendentzia ha annunciato una manifestazione indipendentista in via Roma, dove sono in programma le celebrazioni. "Vigileremo perché il presidente italiano", afferma il movimento guidato da Bustiano Cumpostu, "non leda ulteriormente i diritti nazionali e la dignità del nostro popolo. La Sardegna non è Italia". Intanto, l'area interessata alla cerimonia è blindata. Dalle 9 di domani, con un'ordinanza del Comune, è istituito il divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia (tranne i mezzi autorizzati), nel molo Sant'Agostino, tra l'intersezione con via Sassari e il lungomare New York 11 settembre, il lungomare 11 Settembre fino a piazza Deffenu e la corsia di via Roma riservata al trasporto pubblico locale.