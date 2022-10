Amanda aspetta l’adozione al canile di Cagliari

Campagna di sensibilizzazione per gli ospiti a quattro zampe in Sardegna, che aspettano da tempo una famiglia.

La protagonista del periodico appuntamento con la campagna di sensibilizzazione delle adozioni degli ospiti a quattro zampa del Canile Comunale di Cagliari è Amanda. Meticcia di 5 anni, femmina intera, Amanda è entrata in canile insieme ad Amelia e ad altri due cuccioli ad agosto 2022 in seguito alla rinuncia di proprietà dei precedenti detentori che si sono trovati nell’impossibilità di potermene ancora occupare. Ha un carattere deciso, è molto golosa e in box cerca di accaparrarsi tutte le ciotole del cibo, stabilendo lei quando gli altri cani potranno mangiare.

Con le persone è affettuosa ma non eccessivamente espansiva, le piacciono le carezze ma non è il genere di cane che ti rimane incollato addosso tutto il giorno. Amanda sa andare al guinzaglio, apprezza fare lunghe passeggiate nel verde e trattenersi ad annusare e marcare il territorio, non tornando al richiamo finché non ha concluso le sue attività esplorative e perlustrative.

Per la meticcia si cerca una famiglia di persone giovani o adulte, residenti in appartamento o casa con giardino, Amanda è compatibile con altri cani, preferibilmente maschi e di pari taglia. A breve Amanda verrà sterilizzata, si cede in adozione in regola con le vaccinazioni e in possesso di regolare microchip. Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal martedì al venerdì dalle 10,30 alle 12 e il sabato dalle 9 alle 11,45.

Per ragioni logistiche e legate alle normative sulle misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio Covid, si raccomanda di fissare un appuntamento contattando il Canile municipale via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o al numero di telefono 070 677 8115.Tutte le schede degli ospiti del Canile Comunale sono visibili a questo link.