Distrutto il più importante progetto di Nivola a New York

L’opera dello scultore sardo è stata rimossa per un rinnovamento dell’area, proteste dal Museo di Orani e della famiglia dell’artista.

Il playground delle Wise Towers, realizzato da Costantino Nivola e Richard Stein nel 1964 a New York, il più grande progetto pubblico di Nivola a New York, "distrutto per dare vita a un progetto di rinnovamento dell'area". Ne dà notizia la dirigenza del museo di Orani dedicato a Nivola, nella sua pagina Facebook. "La terribile notizia ci ha raggiunto da New York - è scritto nel post – Non si tratta di vandali, ma di un progetto di 'rinnovamento' dell'area. I cavallini di Nivola, ispirati ai cavalli a dondolo dell'infanzia e alla statuaria orientale, sono stati rimossi, le gambe spezzate da colpi di mazza.

Dopo la mostra Nivola. Figure in Field alla The Cooper Union nel 2020 e in attesa della mostra Nivola. Sandscapes a Magazzino Italian Art, questo atto di vandalismo istituzionale appare inspiegabile e scellerato. La riqualificazione delle torri, attesa e benvenuta, può e deve essere realizzata nel rispetto della storia e dell'arte. Oggi è una giornata triste per il Museo Nivola, per la Sardegna, e per tutti gli amanti dell'arte - si legge nel post - Il Museo Nivola, insieme alla famiglia dell'artista e alle istituzioni che ne promuovono il messaggio e la memoria, sta contattando i responsabili, per provare a fermare la distruzione e a recuperare quanto già devastato".

"La Fondazione Nivola si sta già muovendo nei confronti della Pacts Renaissance Collective, l'organizzazione che ha intrapreso i lavori di ristrutturazione della Stephen Wise, coordinando un fronte di opinione - ha detto la direttrice del Museo Nivola Giuliana Altea - Un fronte che comprende la famiglia Nivola, la Chanin School of Architecture della Cooper Union, l'Istituto Italiano di cultura di New York, associazioni per la tutela del patrimonio architettonico modernista come la Landmark West!, oltre agli stessi inquilini delle Stephen Wise Towers".