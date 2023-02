Aerei, assegnate le tratte in continuità da Alghero su Roma e Milano

Verso la capitale ci sarà Aeroitalia, sul capoluogo lombardo Ita, intanto firmato contratto di solidarietà per 227 dipendenti dello scalo catalano.

È chiusa la procedura negoziata per le rotte in continuità territoriale tra l'aeroporto di Alghero e quelli di Milano Linate e Roma Fiumicino. Restano in campo AeroItalia e Ita Airways, uniche ad aver presentato le offerte per entrambe le rotte con le compensazioni economiche. Così l'Assessorato regionale dei Trasporti, dopo l'esame delle proposte tecniche e l'attribuzione dei punteggi, ha provveduto ad assegnare ufficialmente le tratte e chiudere la procedura.

Ita Airways opererà l'Alghero-Milano Linate in esclusiva, con un’offerta ribassata dello 0,15% pari a 2.005.089 euro, mentre la linea per Roma Fiumicino è stata assegnata, sempre in esclusiva, a AeroItalia che ha offerto il 10% in meno di Ita, 2.878.695 euro. Con la determinazione dell'aggiudicazione definitiva in mano ora le compagnie, appena l'Enac darà l'ultimo ok, potranno mettere in vendita i biglietti sul filo di lana. Il vecchio bando, infatti, cessa i suoi effetti il 16 febbraio.

Intanto i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno firmato l'accordo che prevede l'applicazione dei contratti di solidarietà per i lavoratori e le lavoratrici dell'Aeroporto catalano. I contratti coinvolgeranno “227 dipendenti a tempo indeterminato". I lavoratori avranno una riduzione media del 30% di prestazione lavorativa con l'impegno, nel caso in cui i volumi di traffico fossero in crescita, di aumentare ulteriormente l'orario di lavoro. "I lavoratori coinvolti - spiegano le organizzazioni - saranno prevalentemente gli amministrativi senza l'esclusione degli operativi nei periodi di spalla stagionale. Sono previste verifiche da parte delle Rsa. Con il verbale di oggi si apre una nuova stagione di relazioni industriali, sono stati già calendarizzati diversi incontri con l'intento di sanare le diverse criticità, presenti in Azienda, ormai stratificate da diverso tempo. Entro il 31 marzo, l'azienda e le sigle firmatarie dovranno definire le nuove modalità di turnistica per garantire una vita lavorativa migliore ai dipendenti, si parlerà anche di ferie e inquadramenti. Con la firma di questa mattina si pone un tassello per la salvaguardia dell'occupazione nello scalo Algherese per il quale vi deve essere un maggior impegno politico per la promozione del territorio, senza il quale sarà difficile aumentare in maniera strutturale i volumi di traffico".

