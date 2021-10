Concorsi in regione, Solinas ora ne assume 98

Selezione per istruttori amministrativi che andranno a lavorare per la macchina regionale, anche per gli enti collegati.

La regione Sardegna assumerà 98 nuovi dipendenti per concorso. Tornano le selezioni regionali, quindi, per dare ai cittadini “un'amministrazione più efficiente e in grado di rispondere alle esigenze delle imprese e del mondo del lavoro" dice il Presidente della Regione Christian Solinas, commentando con soddisfazione il bando, in pubblicazione sul Buras, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 98 unità di personale da inquadrare presso l'Amministrazione regionale, gli Enti, le Agenzie e le Aziende del sistema della Regione Autonoma della Sardegna, nella categoria C - Livello retributivo C1 - Profilo professionale "Istruttore amministrativo".

"Dopo tanti e troppi anni – aggiunge Solinas - ripartono i concorsi in Regione, per dare all'Amministrazione forze nuove e renderla sempre più rapida ed efficace nel suo ruolo di supporto alle imprese, alle famiglie, al mondo del lavoro. Presto altri bandi" annuncia il Presidente. Il concorso è per 98 unità di personale da inquadrare presso l'Amministrazione, gli Enti, le Agenzie e le Aziende del sistema della Regione Autonoma della Sardegna, nella categoria C - livello retributivo C1, profilo professionale "istruttore amministrativo".

I candidati vincitori del concorso saranno così assegnati: 20 all'Amministrazione regionale; 1 all'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS); 3 all'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA); 7 all'Agenzia regionale per il sostegno in agricoltura (ARGEA); 64 all'Agenzia sarda per le politiche del lavoro (ASPAL); 1 all'Ente acque della Sardegna (ENAS); 2 all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU Sassari). Le domande devono essere inoltrate telematicamente da oggi e fino al 29 novembre. Tutti i dettagli sono pubblicati sul Buras e sul sito istituzionale della Regione.

