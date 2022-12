Peste suina, solo 20 comuni sardi restano in zona rossa

Ora è ufficiale, la Ue allenta le restrizioni nell’80% dei comuni, potrà tornare sul mercato fuori dalla Sardegna l’84% della produzione suinicola dell’isola.

In Sardegna sono una ventina i comuni ancora zona rossa per la peste suina africana, tutti nel Nuorese e Ogliastra. Restano, dunque, le restrizioni di livello tre, le più rigide nei territori di Aritzo, Arzana, Baunei, Belvì, Desulo, Gavoi, Mamoiada, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana, Sarule, Talana, Tonara, Triei, Urzulei, Villagrande Strisaili. L'elenco è comparso ieri sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in cui è stata pubblicata la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana in Italia e in altri Paesi Ue in cui la malattia è comparsa.

Le restrizioni sono state allentate in circa l'80% dei comuni della Sardegna, dove sarà possibile riprendere a commercializzare gli animali vivi e le carni verso tutto il mondo. Nel 50% dei comuni non sono previsti vincoli, mentre negli altri casi la movimentazione extraregionale sarà consentita secondo le deroghe previste dai regolamenti europei. Potrà, dunque, tornare sul mercato globale l'84% della produzione suinicola sarda. Le modifiche approvate a Bruxelles entreranno formalmente in vigore a gennaio.

Le zone in Sardegna soggette a restrizioni di livello 1 sono: nella provincia del Sud Sardegna i comuni di Ballao, Barumini, Escalaplano, Escolca Isola Amministrativa, Genuri, Gergei, Gesico, Guamaggiore, Las Plassas, Mandas, Orroli, Pauli Arbarei, Selegas, Setzu, Siddi, Siurgus Donigala, Suelli, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villanovafranca, Villaputzu; nella provincia di Nuoro, i comuni di Arzana Isola Amministrativa, Birori, Borore, Bortigali a ovest della strada statale 131, Dualchi, Gairo Isola Amministrativa, Galtelli, Irgoli, Jerzu Isola Amministrativa, Lanusei Isola Amministrativa, Loceri Isola Amministrativa, Loculi, Macomer ad ovest della strada statale 131, Noragugume, Onifai, Orosei, Ortueri, Osini Isola Amministrativa, Perdasdefogu, Posada, Sindia Isola Amministrativa, Siniscola, Tertenia Isola Amministrativa;

nella provincia di Oristano i comuni di Aidomaggiore, Albagiara, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Ghilarza, Gonnosno, Mogorella, Neoneli, Nureci, Ruinas, Samugheo, Sedilo, Senis, Sini, Soddi, Sorradile Isola Amministrativa, Tadasuni, Ula Tirso, Usellus, Villa Sant'antonio; nella provincia di Sassari i comuni di Ardara, Berchidda, Bonnanaro, Bonorva a ovest della strada statale 131, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Loiri Porto San Paolo, Monti, Mores a nord della strada statale 128bis - strada provinciale 63, Olbia a sud della strada statale 127, Oschiri a nord della E 840, Ozieri a nord della strada provinciale 63 - strada provinciale 1 - strada statale 199, Semestene, Telti, Torralba, Tula.

Le restrizioni di livello 2, invece, riguardano: nella provincia del Sud Sardegna i comuni di Escolca, Esterzili, Genoni, Gesturi, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Villanova Tulo; nella provincia di Nuoro i comuni di Atzara, Austis, Bari Sardo, Bitti, Bolotana, Bortigali a ovest della strada statale 131, Cardedu, Dorgali, Elini, Fonni, Gadoni, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Lei, Loceri, Lodé, Lodine, Lotzorai, Lula, Macomer a ovest della strada statale 131, Meana Sardo, Nuoro, Oliena, Onani, Orune, Osidda, Osini, Ovodda, Silanus, Sorgono, Teti, Tiana, Torpé, Tortolì, Ulassai, Ussassai; nella provincia di Oristano i comuni di Laconi, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile; nella provincia di Sassari i comuni di Alà dei Sardi, Anela, Benetutti, Bono, Bonorva East of SS 131, Bottidda, Buddusò, Budoni, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Mores a sud della strada statale 128bis - strada provinciale 63, Nughedu di San Nicolò, Nule, Olbia Isola Amministrativa (Berchiddeddu), Oschiri a sud della E 840, Ozieri a sud della strada provinciale 63 - strada provinciale 1 - strada statale 199, Padru, Pattada, San Teodoro.