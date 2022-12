Riqualificazione area industriale Sulcis, c’è un miliardo dalla Commissione UE

Importante stanziamento che riguarda bonifiche e utilizzo alternativo anche di Taranto, intanto istituito un fondo per mitigare il caro voli in Sardegna e Sicilia.

Un miliardo di euro dalla Commissione UE per lavori di bonifica e riqualificazione dell’area industriale del Sulcis, insieme a quella di Taranto. L’annuncio arriva da Legambiente secondo cui "Il via libera arrivato dalla Commissione al piano Just Transition Fund per l'Italia da 1 miliardo di euro con azioni mirate nelle aree di Taranto, in Puglia, e del Sulcis, in Sardegna, rappresenta un'ottima notizia per il nostro Paese, per l'ambiente e soprattutto per quei territori della Penisola feriti da inquinamento, veleni ed emergenze croniche ancora irrisolte". Lo dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale dell’associazione ambientalista.

"L'Italia - prosegue - non perda questa importante occasione per far decollare, davvero, la transizione ecologica ed energetica incentrandola su innovazione, rinnovabili e tecnologie pulite, e per avviare una nuova stagione di risanamento ambientale garantendo il diritto al lavoro e alla salute in quei territori ad oggi ancora feriti e dove le bonifiche procedono a rilento, a partire da Taranto, in Puglia, e dalle zone del Sulcis Iglesiente, in Sardegna".

E in commissione Bilancio della Camera c’è il via libera a un importante emendamento, a prima firma della deputata M5S, Angela Raffa, che istituisce un fondo ministeriale contro il caro voli per la Sicilia e la Sardegna. Il fondo avrà una dotazione di 5 milioni di euro per il 2023 e di 15 milioni a partire dal 2024. "Il fondo ovviamente non è risolutivo per il problema, è un primo, importantissimo passo in questa direzione - dice Raffa -. Essere riusciti a istituire un fondo stabile destinato a questo scopo è un risultato storico. Finalmente affrontiamo in maniera seria il problema. Questo è stato possibile grazie alla riforma costituzionale che abbiamo fortemente voluto e ottenuto al fotofinish della scorsa legislatura, con cui abbiamo riconosciuto il principio di insularità nell'art. 119 della nostra Costituzione”.

Foto | Lcc