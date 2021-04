Nuovo scontro in regione sul mega staff da 6 milioni

L’opposizione di centrosinistra e 5 Stelle diventa frontale, si parla di incarichi senza concorso e senza selezione.

Dopo il Sardaragate, nuovo scontro nel consiglio regionale sardo sul mega staff della giunta. Cresce la tensione sul disegno di legge 107, che prevede il potenziamento dello staff di presidente della regione e assessori, attraverso nomine esclusivamente fiduciarie, con un aggravio dei costi per le casse pubbliche di oltre 6 milioni di euro all'anno. La posizione del centrosinistra, che continua a intervenire su ogni singolo emendamento per rallentare i lavori e dunque l'approvazione di una legge che considerano inaccettabile, è chiara: non si può, dicono compatti i consiglieri che siedono nei banchi di opposizione, discutere una legge per distribuire centinaia di migliaia di euro a gente scelta dal presidente senza concorso e senza selezione, in ruoli peraltro inutili.

Ad aggravare il tutto, continuano a ribadire, è il momento storico in cui la legge è stata portata in aula: la gente fuori muore di fame, la povertà è aumentata a dismisura, ci sono persone che da oltre un anno non lavorano e la priorità della giunta è dotarsi di uno staff milionario, per non si sa bene quale ragione. Il centrodestra tira dritto: la legge va approvata, e non ci sono deroghe o pandemie che tengano. Indispensabile, sostengono, per far funzionare meglio la macchina della regione, renderla più efficiente e al passo con i tempi.

Una struttura verticistica e faraonica ribattono le opposizioni di Movimento 5 Stelle e Progressisti, che comporterà uno spreco di risorse pubbliche mai visto. Con questo continuo ping pong la seduta è andata avanti per tutta la giornata di ieri, poi sospesa in tarda serata e rinviata a martedì prossimo, 27 aprile. Nel mezzo, prima della ripresa pomeridiana, la commissione della Sanità che a sua volta ha infiammato nuove polemiche, perché il presidente del consiglio Michele Pais dopo un'ora e mezzo di lavori l'ha sospesa per lasciare spazio alla legge sui nuovi staff. "Per il centrodestra è più importante moltiplicare poltrone milionarie che pensare alla salute dei sardi", dicono i consiglieri dell'opposizione. Su tutto, rievocato in tanti interventi e per tutta la giornata, lo spettro del banchetto proibito di Sardara.

Foto | Democracy Chronicles su Flickr