Da Barcellona a Cagliari per curarsi con la cannabis medica

Una donna spagnola affetta da fibromialgia è arrivata al Binaghi per sottoporsi alla terapia, qui arrivano pazienti da tutta Italia e fuori.

Da Barcellona all'ospedale Binaghi di Cagliari per curarsi con la cannabis medica. Una paziente proveniente dalla Spagna, affetta da fibromialgia, qualche mese fa è venuta a sapere, tramite le recensioni di un sito web, che in Sardegna esisteva un Centro di terapia del dolore che trattava i pazienti fibromialgici con la cannabis medica. In Spagna, infatti, le cannabis medica non è reperibile nelle farmacie ma verrà legalizzata dallo Stato spagnolo a fine anno 2022.

Per questo la paziente di Barcellona, classe 1974, ha deciso di prendere un aereo e affidarsi alle cure del centro di terapia del dolore della ASL di Cagliari. ‘'In questo Centro abbiamo iniziato a somministrare la cannabis medica nel 2015 - spiega Tomaso Cocco, responsabile del centro - Le ho fatto la ricetta bianca con il codice alfa numerico e la paziente è andata in una farmacia di Quartu e l'ha acquistata direttamente. Inoltre, le ho preparato la documentazione per poterla trasportare in aereo. Questo centro dell'ospedale Binaghi segue oltre 1200 pazienti in terapia con la cannabis, confermandosi uno dei primi centri in Italia. Ogni settimana arrivano pazienti da da tutta la penisola''.

La paziente, arrivata e partita in giornata con il volo diretto Cagliari-Barcellona, è stata sottoposta ad un trattamento orale con la cannabis e a un trattamento infiltrativo con elettroneurostimolatore per una pubalgia non responsiva a terapia medica. ''Ha trovato subito giovamento. dalle cure. In Spagna, purtroppo, non ha trovato nessun centro di terapia del dolore che le abbia offerto questo tipo di trattamento e ripeterà la terapia per altre 2 settimane'', conclude Cocco.