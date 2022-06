Corso in sardo per i dipendenti del comune di Nuoro

Per il progetto “Una limba in caminu”, da metà giugno per 30 ore potranno partecipare anche i cittadini interessati.

Il Comune di Nuoro, nell'ambito del progetto 'Una limba in caminu' sulla tutela delle minoranze linguistiche, organizza un corso di formazione intermedio in sardo per il personale dell'ente e per i cittadini interessati ad acquisire competenze nell'uso orale e scritto della lingua sarda. Il corso intermedio avrà una durata di 30 ore e si terrà a partire dalla settimana del 13 giugno 2022 con incontri di circa tre ore a cadenza settimanale o bisettimanale.

Il programma delle lezioni riguarderà la letteratura sarda, in particolare quella nuorese, e sarà organizzato in 12 incontri complessivi di cui 4 lezioni in presenza e 7 lezioni on line. Le lezioni in presenza si svolgeranno in luoghi simbolo della città di Nuoro legati a poeti e scrittori nuoresi. Sono previsti anche due incontri in presenza con poeti che parleranno della loro opera e risponderanno alle domande dei corsisti.

Durante le lezioni on line si farà un excursus sulla letteratura in lingua sarda, sulle sue origini e sviluppo. Si prenderanno in esame testi e biografie, verranno distribuiti materiali e letti testi scelti tra quelli più rappresentativi degli autori presentati.