Anci e studenti sardi contro il governo sulla scuola: “verso la Dad”

Attacco del presidente dei sindaci Deiana all’esecutivo sulla sicurezza e i ragazzi delle superiori disertano il rientro in classe.

Sindaci e studenti della Sardegna contro Draghi sulla situazione della sicurezza a scuola. "Il Governo sulla scuola e non solo è allo stesso livello, bassissimo peraltro, del Governo Conte". Lo ha scritto sui social il presidente di Anci Sardegna Emiliano Deiana in un duro sfogo sul rientro a scuola nell'Isola. Nella campagna di screening sugli studenti effettuata nel fine settimana è risultato positivo il 2% dei campioni, ma in molti comuni si è optato per il rinvio della campanella, mentre in tanti istituti pronti al via molti studenti hanno disertato.

"Se tu Governo mantieni i medesimi modelli organizzativi pre-pandemia - scrive Deiana - Se mantieni lo stesso metro e parametro per la formazione delle classi. Se non fai un "cavolo a macedonia" per riorganizzare il trasporto. Se la tecnologia la vivi non come supporto, ma come nemico. Se non hai fornito ad alunni, insegnanti e famiglie gli strumenti tecnologici e connettività adeguate. Se non sei intervenuto per conciliare i tempi famiglia-lavoro con lo smart working. Se non ti poni, nemmeno in prospettiva, il problema della "densità" della popolazione. Se hai delle regole che, comunque, dispongono Dad e chiusura di classi con la presenza di uno o più alunni infettati. Di cosa ci si stupisce se - conclude Deiana - nel giro di qualche settimana, tutta la scuola sarà in Dad ma senza nessuna regia, senza nessun progetto?"

Lo screening dedicato agli studenti ha comunque raggiunto il target sentinella, cioè la soglia del 50% della popolazione scolastica testata in grado di rappresentare il quadro epidemiologico generale. Sull'intero territorio regionale, il dato, non ancora definitivo, registra 81.300 studenti che si sono sottoposti volontariamente al test antigenico nelle giornate di sabato e domenica: 26.790 Asl Cagliari; 9.504 Asl Gallura; 1.945 Asl Medio Campidano; 10.649 Nuoro; 1.187 Asl Ogliastra; 6.815 Asl Oristano; 17.322 Asl Sassari; 7.088 Asl Sulcis. Il numero esatto dei positivi attualmente rilevati si assesta al 2,19%. I soggetti risultati positivi nel corso del monitoraggio sono stati presi in carico dai servizi di igiene pubblica per la verifica tramite il test molecolare.