Continuità territoriale disastro? Per un Roma – Cagliari fino a 950 euro

La regione parla di offerta record ma le difficoltà a volare anche sulle destinazioni più popolari sembra crescere per residenti e non.

Sono alle stelle i prezzi per venire in Sardegna, con una continuità territoriale di fatto negata. È l’accusa del Pd, che con il deputato Silvio Lai parla di "prezzi alle stelle per chi deve raggiungere la Sardegna nei mesi estivi". A negarlo l’assessore ai trasporti della Regione, Antonio Moro, che parla di “un'offerta record di nove milioni e mezzo di posti e oltre 230 collegamenti con il resto d'Italia e altri 25 Paesi, e che gli unici interessi tutelati dalla Giunta sono quelli dei sardi".

Ma qual è la verità? I residenti in Sardegna che domani volessero viaggiare ad esempio tra Roma e Cagliari (Ita Airways), domani potrebbe partire con i soliti 76 euro circa da Fiumicino, ma i voli disponibili al momento sono solo 4, di cui il primo alle 7 del mattino e il secondo alle 19.35 più altri due in serata. Un caso? Non proprio, visto che anche domenica ci sono 4 voli di cui 3 la mattina entro le 9.30 e l’ultimo addirittura alle 20.40. Peggio ancora se non si è residenti, ad esempio sardi emigrati: qui i voli sono una decina, distribuiti durante tutta la giornata, ma i prezzi partono da 108 euro per arrivare a 953 euro (un prezzo da intercontinentale) per la partenza delle 12.05 dalla capitale, “solo” 699 euro invece per i voli delle 14 e le 15.

Va meglio se si viaggia tra le capitale e Olbia, tratta di Aeroitalia, i residenti e chi viaggia per lavoro e presenta un’autocertificazione (ma la regione aveva parlato di sardi emigrati) hanno la tariffa di continuità di 59 euro, ma i voli sono solo due: alle 6.55 e alle 19.15. Domenica 11 si parte da 39 euro di tariffa ma anche qui solo due voli, alle 7 del mattino e allo stesso orario ma di sera. Se non siete residenti i prezzi salgono un po’, fino a 69 euro il 10 e fino a 50 euro l’11, ma gli orari restano identici.

Lai ha detto anche che tra i voli “scompaiono quelli low cost e sono sempre meno le tratte coperte durante la giornata. Una situazione assurda che colpisce residenti e turisti in un periodo importante come quello estivo". La continuita' territoriale – ha aggiunto il parlamentare - è di fatto negata a chi non può permettersi di spendere ingenti cifre e a chi vorrebbe passare qualche giorno di ferie in famiglia costretta a lasciare per trovare occasioni di lavoro o di studio nel continente".

Foto: Pixabay | CC0 Public Domain