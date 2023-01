L'eroe sardo che fa ogni giorno in treno Cagliari - Sassari

La storia di zio Pinuccio, un venditore di pizzette sfoglie sardo che ogni mattina viaggia dal sud al nord Sardegna, tra bagni e bar.

Zio Pinuccio è un venditore di pizzette sfoglie sardo, che ogni mattina alle 6.30 – perché prima non ce n’è - prende il treno da Casteddu per andare a Sassari a far conoscere a quei cittadini del Nord una delizia sarda che loro non hanno, e siccome mangiare la fainé la mattina è troppo pesante, chi ama fare la colazione salata a Tattari apprezza molto lo sforzo di Zio Pinuccio e non saprebbe come fare senza. Però su Tziu per arrivare da Cagliari a Sassari ci mette tre ore e venti, più o meno come se fosse da Napoli e Milano, al netto dei ritardi che ci sono sempre e dei treni con i bagni spesso non funzionanti per cui lui, che ha pure un’età, deve scendere di corsa alla ricerca di un bagno nelle stazioni più assurde del Nord Sardegna, che comunque gli costa sempre un euro da sottrarre a quelli che guadagna con le pizzette sfoglie.

Zio Pinuccio a quel punto si batte tutti i bar da Monte Rosello all’Emiciclo e arriva fino alla Torres, per rifornire tutti di pizzette sfoglie, che ormai sono molto apprezzate e questo scambio è anche un modo per avvicinare Nord e Sud dell’isola, due realtà che spesso non si apprezzano perché su nessuno tifa su Casteddu – anzi è contento se retrocede – e giù nessuno tifa la Dinamo – anzi, è contento se non si qualifica ai Play off.

Però su Tziu non si sa quando dura, tutta la mattina senza la possibilità di mingere, camminando come un pazzo per tutta Sassari, solo ogni tanto prendendo un tram (leggi bus) a sfroso, per arrivare nei bar più lontani. Tutto questo per guadagnare 500 euro al mese al netto della tassa sul cesso, anche se il treno ne costa 450, ma zio Pinuccio è un eroe sardo tipo i Giganti di Prama per cui non si pone il problema e continua nella sua opera di diffusione. Questa è una storia che insegna come per riuscire a lavorare non si guarda mai ai sacrifici, soprattutto chi sesi maccu o se hai la pensione di anzianità come succede a zio Pinuccio.

Foto: Pixabay | CC0 Public Domain