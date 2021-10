I 15 luoghi straordinari dove sposarsi in Sardegna

Premiati i siti dell'isola che rappresentano eccellenze nel settore del wedding dalla galleria delle miniere di Monteponi alla grotta di Santa Barbara ad Iglesias.

La galleria Villamarina delle miniere Monteponi e la grotta di Santa Barbara a Iglesias, per l'occasione arredate e animate da un evento "gothic style", come scenario per premiare le eccellenze del settore dei fiori d'arancio della Sardegna. I campioni sardi sono 15, uno per le diverse categorie, distinti per creatività, unicità e professionalità e andranno a sfidare i loro colleghi della penisola nella prossima finale per il titolo nazionale. Ecco i vincitori.

Per la categoria "Cake Designer" Manolo Fenza Pasticceria Eden di Cagliari, "Flower Designer" Giuseppe Pinna di Porto Torres, "Wedding Planner" Eventos di Silvia Sorcinelli di Lanusei, "Fotografia" Francesca Floris Fotografia di Nuoro, "Make Up" Moro Immagine di Selargius, "Wedding designer" Giuseppe Pinna di Porto Torres, "Bomboniere" Pot pourri di Guspini, "Sartoria Uomo" Sartoria Olimpic di Cagliari, "Abiti da sposa" Isola Sposa di Oristano, "Agenzia di viaggio" Benares Viaggi di Cagliari, "Balloon Art" Federico Onida Balloons Express di Cagliari, "Gioielleria" Diamanteria Iorio di Cagliari, "Hair Style" Moro Immagine di Selargius, "Abiti da cerimonia" Scelte d'Autore Sardegna di Cagliari, "Dj e live music" Antonio Piludu in arte Anthony Zella di Cagliari.

"Per un giorno un luogo di sacrificio, lavoro e spesso di dolore si è trasformato in spazio di gioia e spensieratezza, ma soprattutto di condivisione e valorizzazione delle eccellenze della Sardegna - spiegano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding - dando il giusto riconoscimento a quelle che sono le meraviglie che la nostra amata terra deve condividere anche attraverso eventi e matrimoni".

