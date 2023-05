Al via la formazione ai barracelli sardi contro gli incendi

Coinvolte 170 compagnie in tutta l’isola per attività di contrasto ai roghi estivi in maniera capillare sul territorio.

Sono 170 in totale le compagnie barracellari presenti in Sardegna, che contano circa 5mila iscritti, e che sono state coinvolte nel programma di formazione che l'assessorato regionale degli Enti locali ha promosso in collaborazione con l'Anci Sardegna. Stamane, a Tramatza, l'assessore Aldo Salaris ha presentato l'iniziativa ai rappresentanti delle quasi 70 compagnie che operano nelle province di Oristano e Nuoro. L'incontro segue quello che si è svolto due giorni fa a Sassari, che ha riguardato le compagnie del Nord Sardegna.

L'ultimo, per i gruppi del Sud Sardegna, è in calendario per lunedì 8 maggio e si terrà a Selargius. Il programma prevede 14 seminari formativi della durata di 90 minuti ciascuno per 21 ore di formazione complessive: a questo corso di formazione base seguirà quello specifico per i Capitani e gli ufficiali e per i segretari delle compagnie. I seminari si interromperanno nel periodo della campagna antincendio e riprenderanno in autunno.

"Per la prima volta", ha precisato Salaris, "la Regione finanzia un corso dedicato alla figura dei barracelli, che consideriamo fondamentale per l'importante ruolo che oggi svolgono a presidio e sicurezza del territorio". L'esponente dell'esecutivo regionale ha chiarito che si tratta di "una iniziativa nata e cresciuta per dare alle compagnie uno strumento in più per operare nei territori.