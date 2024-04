Matrimoni per nudisti, presto sulle spiagge della Sardegna

L'ipotesi è di celebrarli nella Marina di San Vero Milis, tra Is Benas e Is Arenas in un'area già dedicata ai naturisti, favorevole il comune che punta molto sul turismo matrimoniale.

Nell'Oristanese anche i matrimoni in spiaggia potrebbero presto accogliere i naturisti. È l'idea lanciata dall'amministrazione comunale di San Vero Milis, che due anni fa ha istituito in provincia - su proposta di Anita Sardegna Naturista, la sezione regionale dell'Associazione Naturista Italiana - il primo arenile autorizzato per nudisti, a Is Benas. Il tratto di spiaggia dedicato è quello al confine con Is Arenas. "Stiamo lavorando all'idea dei matrimoni naturisti", conferma il sindaco Luigi Tedeschi, "siamo per la massima espressione di libertà per chi vive questo tipo di esperienze. Se qualcuno fosse interessato a sposarsi lì, perché non consentirlo? Sarebbe un ulteriore stimolo per favorire il turismo naturista che già c'è nel nostro territorio. Credo che entro qualche mese avremo risposte più precise e capiremo se sia fattibile o meno".

"Siamo in ambito demaniale", ha proseguito il primo cittadino di San Vero Milis, "verificheremo se è possibile acquisire quelle aree per questo fine e se ci sono i presupposti legali per celebrare questo tipo di matrimoni. Certo non vogliamo offendere nessuno. Nel 2022 abbiamo autorizzato una spiaggia per naturisti per superare i pregiudizi, quello dei matrimoni sarebbe un altro passo importante". Nel Sanverese si punta sul turismo matrimoniale a tutto tondo, non solo per naturisti. Dallo scorso anno è possibile sposarsi davanti al mare, nell'area verde di S'Architeddu e nella pineta di Mandriola, non lontano dalla biblioteca. Cerimonie non ufficiali, inoltre, si possono fare in altre aree, demaniali e comunali, come a Sa Mesa Longa e a Sa Rocca Tunda.

"A Mandriola", dice Tedeschi, "sono già stati celebrati due matrimoni, una decina sono invece i sì pronunciati a S'Architeddu. Ci sono poi le celebrazioni dimostrative a Sa Mesa Longa e a Sa Rocca Tunda, che per ora sono state 5-6, di cui due unioni tra persone dello stesso sesso. Gli sposi arrivano dalla Sardegna ma anche da tante regioni italiane, come Toscana e Lombardia. In paese, dove oltre all'aula consiliare si possono celebrare matrimoni pure nel giardino del museo, si è sposata anche una coppia di tedeschi". A fine mese è in programma un matrimonio proprio nel giardino del museo, altre celebrazioni arriveranno d'estate al mare. "Le nozze nel Sinis stanno riscuotendo successo", conclude il sindaco di San Vero Milis, "capita che le coppie li preferiscano alle celebrazioni tradizionali in chiesa perché i protocolli sono meno rigidi". Da due anni ci si può sposare in spiaggia anche nella parte meridionale della penisola del Sinis, in territorio di Cabras.

Foto | Fred Schinke su Flickr