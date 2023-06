I principali eventi sportivi per il mese di luglio 2023

Il mese di giugno si sta per concludere e con esso anche alcuni dei principali eventi sportivi della stagione.

Protagonista il calcio professionistico, ma anche altri sport come tennis, ciclismo, basket e altri ancora.

Gli eventi da non perdere per questa estate 2023 in termini sportivi

Per quanto riguarda il calcio europeo, durante le scorse settimane abbiamo assistito alle finali di Champions, Conference ed Europa League. In ciascuna di queste competizioni abbiamo trovato una squadra italiana che tuttavia non ha consentito a nessuna delle tre di conquistare nessuna coppa. Sicuramente la finale più ambita e di importanza storica è stata quella dell’Inter di Simone Inzaghi, con i nerazzurri che sono stati protagonisti di una gara davvero intensa e sempre in bilico, arrivando a un passo dal trionfo. Anche per le nazionali c’è stato un appuntamento importante come la fase finale della terza edizione di Nations League, che ha visto scendere in campo la Nazionale azzurra di Roberto Mancini e ancora quella spagnola, olandese e croata. L’Italia dopo aver perso nei minuti finali da gara contro la Spagna di Luis de la Fuente, si è imposta nella gara valida per il terzo posto contro l’Olanda di Ronald Koeman. La terza edizione della Nations League se l’è conquistata infine proprio la nazionale delle Furie rosse contro la Croazia di Dalic.

Gli eventi del mese di luglio 2023 da non perdere

Per quanto riguarda invece gli appuntamenti da non perdere del mese di luglio si parte subito forse con il ritorno del grande tennis e con il torneo di Wimbledon, utile per quanto riguarda il Grande Slam. Uno degli eventi più importanti per quanto riguarda il tennis internazionale, dopo che al Roland Garros abbiamo assistito all’ennesimo trionfo di Novak Djokovic, che in finale ha battuto in modo netto il norvegese Casper Ruud. Con questo successo Djokovic ha aumentato il proprio bottino personale staccando Rafael Nadal, ottenendo il suo 23esimo Slam in carriera. Il campione serbo è più lanciato che mai, e potrebbe competere seriamente per il Grande Slam, motivo per cui tutti gli occhi sono puntati ora sul torneo di Wimbledon, che conserva a distanza di tempo il suo fascino, legato a un’idea di sport e di tennis che fu, ma che è bello celebrare ogni anno durante questo importante appuntamento per tutti gli appassionati di sport e in particolare del tennis mondiale.

Il mese di luglio tra Europei Under 21 e calciomercato

A tenere banco in questo momento c’è però il campionato europeo di Under 21 che si sta svolgendo in Romania e Georgia e che vede protagoniste squadre come Francia, Italia, Spagna, Germania, Portogallo e Ucraina. Per quanto riguarda il discorso legato ai Pronostici Calcio delle squadre con maggiori possibilità di vincere sono Spagna, Germania e soprattutto Francia, che hanno ottenuto le quotazioni più basse tra le nazionali che partecipano alla fase finale di questo torneo.

Per quanto concerne invece il calcio delle squadre di club inizia in questo periodo il calciomercato che è fondamentale per capire come si posizionano i top club prima dell’avvio della prossima stagione 2023-2024, tra campionato nazionale e competizioni europee. Molto attivo al momento sembra essere il Chelsea di Mauricio Pochettino, che sta tentando di recuperare un gap importante contro Manchester City, Arsenal e un po’ tutte le squadre di alta classifica. Una delle notizie del momento riguarda il possibile addio di Sandro Tonali, che lascerebbe il Milan per accasarsi in Premier League con il Newcastle.

In Serie A il Napoli campione d’Italia perde uno dei suoi protagonisti, visto che Luciano Spalletti non sarà il tecnico degli azzurri. Al suo posto è stato presentato il successore, Rudi Garcia, tecnico di dimensione internazionale che conosce bene il calcio italiano. Napoli a parte c’è da capire quale sarà la squadra capace di fare un mercato importante per attestarsi ai vertici del campionato, dopo che nella scorsa stagione questo ruolo era stato conteso da più squadra, con la Lazio di Maurizio Sarri che ha concluso in maniera abbastanza meritata il torneo arrivando seconda. Piazzamento utile per la seconda fascia di Champions League, con Inter e Milan che hanno ottenuto infine l’obiettivo minimo stagionale. Una stagione di luci e ombre invece quella della Roma di José Mourinho e dell’Atalanta di Gasperini. Discorso a parte per la Juventus di Max Allegri, che dovrà ripartire in campo europeo dalla Conference League. C’è grande attesa però di vedere quali saranno i colpi di mercato, sia per quanto concerne la Serie A, ma anche per la Liga spagnola, la Bundesliga e la Ligue 1.

Considerazioni finali

Se per il calcio giocato sarà necessario attendere diverse settimane, Europei di Under 21 esclusi, non è così per altri sport come il già citato tennis internazionale, ma anche per il ciclismo, l’atletica leggera e il discorso legato ai motori con MotoGp e Formula 1 su tutti. Il primo appuntamento da non perdere per questo mese di luglio sarà Wimbledon al pari del Tour de France che si svolgerà a partire dal primo di luglio e con la conclusione della tappa finale di Parigi prevista per il 23 di luglio.

Foto | Lcc