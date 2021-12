Who wants to live forever: a Sassari in prima mondiale sulle note dei Queen

La proiezione sabato 4 al Sardinia film festival, il film racconta la devastazione del pianeta con immagini strazianti ed è stato fortemente voluto dal chitarrista della storica band Brian May.

Sulle note di “Who wants to live forever” questo piccolo capolavoro d’animazione racconta la devastazione del pianeta e della sua fauna con immagini strazianti, ideate e dirette da Matteo Valenti. Il video, fortemente voluto dal leggendario chitarrista dei Queen, Brian May, è stato presentato ieri in prima mondiale al Cityplex Moderno di Sassari per la XVI edizione del Sardinia Film Festival.

Il progetto è realizzato per l'associazione "Save me Trust" e ha coinvolto diversi studenti di scuole d'animazione da tutto il mondo, realizzato in piena pandemia attraverso una fitta collaborazione a distanza: "Invece di avere una classe davanti avevo tanti quadratini sullo schermo – ha affermato Valenti dal palcoscenico del SFF –. È stata una cosa un po’ triste all'inizio, ma poi ci ha unito molto". L'opera è stata lanciata per volontà di May in contemporanea al CO26 di Glasgow, la conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici.

Dal futuro del mondo a quello dei giovani che partecipano al festival, Carlo Dessì ha specificato, in rappresentanza del Cineclub Sassari, che l’obiettivo della manifestazione non è “quello di celebrare chi è già famoso, ma aprire la strada alle nuove generazioni di talento". Giovani come Gustavo Gini, musicista di Buenos Aires ora trasferitosi a Cagliari, che compone colonne sonore per Netflix e Disney, protagonista del primo dei "Sogni sardi", la rassegna isolana dell'animazione.