La metà dei giovani sardi delle superiori fuma

In Sardegna quasi la metà dei ragazzi fumano, uno su cinque in modo abitudinario soprattutto tra i maschi. E' quanto emerge da un'indagine sul tabagismo dell'Istituto Eurispes nelle scuole superiori. Su un campione di 1.259 adolescenti dai 13 ai 18 anni in 34 istituti dell'Isola, il 41,6% ha dichiarato la passione per le sigarette e, in particolare, il 24% ha ammesso di fumare con regolarita'. Un dato che fa riflettere se si considera che in Italia i 'tabagisti' rappresentano il 22% della popolazione. Dalla ricerca dell'Eurispes risulta che la maggior parte dei ragazzi, il 49,4%, ha iniziato prima dei 18 anni.

I fumatori abituali sono prevalentemente i maschi (62,1%) mentre tra le ragazze solo il 29,9%. Non solo il classico 'pacchetto' viene acquistato dai piu' giovani, ma anche le buste di trinciato (55%) e le sigarette elettroniche (23,5%). La spesa settimanale varia dai 5-10 euro nel 31,1% dei casi fino a 30 euro nel 6,2%. Uno studente su quattro chiede aiuto alla famiglia per acquistare un pacchetto di sigarette e dall'indagine risulta che oltre la meta' dei genitori - spesso anche loro fumatori - è al corrente delle abitudini dei figli: il 25% circa 'copre' le spese dal tabaccaio.

La prima sigaretta - conferma l'indagine - si accende molto spesso per curiosita' (40,3%) e in misura minore per emulazione (16,4%). Uno su cinque inoltre ha dichiarato di avere tentato di smettere almeno una volta, ma tra questi il44,1% - soprattutto ragazze - ammette di aver fallito. Quasi tutti gli intervistati, peraltro, hanno dichiarato di volersi liberare dalla dipendenza, ma piu' per i divieti (67%) che per le ricadute sulla salute (45%). Solo il 9,9% non e' interessato a farlo. I ragazzi sardi dicono, in generale, di essere a conoscenza dell'impegno della scuola per informarli sui rischi del tabagismo anche se uno su dieci dichiara di non avere ricevuto informazioni in merito.

Foto | Fried Dough su Flickr