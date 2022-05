I Progressi della Tecnologia: come è cambiata l'industria dei casinò

Quante cose sono cambiate all’interno del settore del gambling online negli ultimi anni, soprattutto in termini di tecnologia.

Del resto tantissime industrie hanno potuto apportare notevoli miglioramenti grazie alle scoperte tecnologiche. Grazie a internet, e più in generale al digitale, i giochi sono diventati molto più accessibili e gli stessi casinò online sono in grado di offrire un'esperienza più confortevole e fluida.

Pensiamo per esempio alle animazioni e alla grafica, grazie ai provider, ma anche a tutti quei tavoli in versione live che permettono di imitare l’ambiente di gioco per renderlo più coinvolgente. Cerchiamo di vedere di seguito quali sono i grandi cambiamenti che hanno lasciato il segno, quelli in assoluto più popolari di tutti che hanno permesso i migliori progressi sulle piattaforme come MyStake Casino, cioè casino online non AAMS e casinò italiani con licenza ADM.

Quali sono i progressi tecnologici del settore del gambling?

Tutto è iniziato una ventina di anni fa, periodo in cui il gioco d’azzardo è sbarcato online per muovere i suoi primi passi. Vennero da subito consegnate le primissime licenze internazionali e un colosso come Microgaming era già attivo e pronto a creare e progettare i primi giochi.

Molti di questi erano basati sulla tecnologia Adobe Flash, che permetteva di lavorare in modo ideale su schermate più grandi. Ma nulla a che vedere con ciò che sarebbe successo dopo poco! La vera svolta in Italia e in tutto il mondo infatti è arrivata in seguito all’utilizzo sempre più insistente di smartphone e tablet. I giocatori infatti non si limitavano più a scommettere da computer, ma hanno iniziato a giocare in versione mobile, rivoluzionando il settore.

E che tipo di variazione hanno dovuto affrontare gli sviluppatori e gli operatori? Per cercare di restare al passo con i tempi è stato importante riuscire ad adattare i propri giochi e servizi ai dispositivi mobile. Cosa non semplicissima se pensiamo alle caratteristiche basiche di questi dispositivi:

La batteria limitata;

I display notevolmente più piccoli;

Il controllo touchpad.

La tecnologia Flash ha iniziato a vacillare con l’affermarsi degli smartphone, poiché le grafiche risultavano essere goffe e la struttura intera non fluida e accattivante.

Si aprono le porte all’HTML5

Con Flash che iniziava a perdere pezzi e finiva nel dimenticatoio, la valida alternativa per poterlo sostituire è con una tecnologia ben più completa come l’HTML5. Si tratta di una soluzione da tempo usata per codificare le pagine web prima ancora di essere considerata dagli sviluppatori di giochi. La sua evoluzione era ideale per riuscire a offrire ai produttori di giochi e software di un ottimo livello di interattività. Ma la cosa migliore è un’altra: il suo più grande vantaggio infatti è quello di essere compatibile con qualsiasi schermo o dispositivo. Ciò significa che Android, iOS e ogni altra soluzione può perfettamente adattarsi a questa tecnologia, che è un ottimo sostegno per il mondo del gambling e dei casinò.

Le innovazioni apportate

Ciò che è stato possibile migliorare grazie all’HTML5 è sicuramente la grafica, anche stilisticamente e per colori. Ma ovviamente ci sono anche altri aspetti: per esempio parliamo di una tecnologia open source, che quindi non costa nulla. Ed è una soluzione ideale per gli sviluppatori più piccoli che spesso non possono permettersi di investire su strumenti troppo costosi. E chiaramente possono assicurarsi con poco uno strumento che è facilmente adattabile a smartphone e tablet, assicurando una compatibilità del 100%:

E l’intelligenza artificiale?

Un'altra tecnologia ampiamente utilizzata all’interno delle piattaforme di gioco online è l'intelligenza artificiale, che non solo può essere usata nei giochi. Fa parte anche dell'intero sistema, come nel caso delle chatbot, usate per assistere gli utenti in situazioni in cui i giocatori hanno difficoltà. Anche il concetto di apprendimento automatico è parte dell’IA, che serve per poter migliorare in modo completo l’esperienza che ogni giocatore e nuovo iscritto vive sulla piattaforma. E chissà che tipo di modifiche e cambiamenti si potranno verificare nel prossimo futuro.

Foto | Adam Croft su Flickr