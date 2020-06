Storia delle slot machine, un gioco che non conosce crisi

Quando si parla di casino e sale da gioco, una delle prime immagini che salta alla mente è quella delle slot machine, macchinette piene di luci dal meccanismo tanto semplice quanto coinvolgente.

che ogni giorno attraggono migliaia di giocatori in tutto il mondo. Ripercorriamo in questo articolo le origini di questo gioco tanto amato e come questo si è evoluto nel corso dei decenni, dalle prime rudimentali macchine di tipo meccanico alle moderne piattaforme online.

La nascita e l'evoluzione delle slot machine

Come molte scoperte innovative, anche le slot machine nascono da un'intuizione tanto semplice quanto geniale, quella del meccanico bavarese emigrato in California Charles Fey, che nel 1895 costruì il primo prototipo del genere, chiamato Liberty Bell. L'invenzione altro non era che una macchina costituita da una cassa in legno esterna e da tre rulli interni che, mediante l'azionamento di una leva laterale, potevano essere fatti girare fino a ottenere una combinazione di tre simboli.

Come è facile intuire, la Liberty Bell e gli altri apparecchi simili nati in quegli anni sulla sua scia, non differivano molto dalle slot machine a cui siamo abituati a pensare oggi. Al di là dell'aspetto prettamente tecnologico, infatti, il funzionamento era in linea di massima molto simile alle moderne slot e proprio questa semplicità di utilizzo e di regole generali del gioco fu alla base dell'immediato successo delle macchinette.

Nel corso del '900, le slot machine hanno conosciuto una costante evoluzione che ha portato dapprima alla creazione di macchine elettromeccaniche, che sfruttavano l'elettricità integrandola alle tradizionali slot meccaniche, e poi di apparecchi interamente elettrici, introdotti negli anni '80. Questi passaggi hanno portato in tempi più recenti alla diffusione di slot machine particolarmente attraenti sia dal punto di vista della giocabilità che dell'estetica, oltre che alla creazione di varianti sempre più articolate e connesse ai temi più in voga del momento.

L'ultima rivoluzione in ordine temporale è, però, quella delle slot machine online, che sfruttano cioè le attuali tecnologie web per riproporre in chiave digitale questo grande classico del gioco mondiale. Negli ultimi anni le slot machine, infatti, così come molti altri giochi, hanno conosciuto una nuova giovinezza grazie ai casino online, che permettono di vivere le stesse emozioni delle sale fisiche sfruttando le nuove tecnologie disponibili su PC e dispositivi mobili.

Il successo di questi portali di settore ha non solo messo le slot machine a portata di smartphone e tablet, ma ha anche favorito la condivisione di commenti, trucchi e segreti tra gli appassionati del genere. Non mancano, infatti, sul web vere e proprie guide su come vincere al casino slot e sui comportamenti da non seguire per essere dei giocatori provetti. In poco più di un secolo, dunque, si è avuta una vera e propria rivoluzione continua, che da una semplicissima idea ha portato allo sviluppo di un fenomeno ludico di portata mondiale, capace oggi di raggiungere non più soltanto i giocatori presenti nelle sale fisiche ma tutti coloro che desiderano manovrare la leva, anche se in formato virtuale.

Il successo delle slot online

Un'analisi a parte meritano le slot machine online che, come detto, hanno rappresentato la rivoluzione videoludica degli ultimi anni assieme ai casino digitali. Il successo di questo settore è da rinvenire in diversi aspetti, che oggi spingono tantissimi utenti a tuffarsi nel gioco tramite portali web e app per dispositivi mobili: in primo luogo, è la praticità di queste tecnologie a favorirne la diffusione a tutti i livelli sociali, una caratteristica a cui vanno aggiunte la varietà di proposte disponibili e le vincite interessanti.

Dal punto di vista della semplicità e della comodità di utilizzo, le slot online, così come gli altri giochi da casino, garantiscono la possibilità di collegarsi in qualsiasi momento alla sala virtuale e di prendere parte ai propri giochi preferiti semplicemente disponendo di un apposito account: ciò significa, rispetto al passato, che il gioco è sempre a portata di mano e non è più necessario recarsi in una sala fisica, magari lontana km di distanza dalla propria città, per qualche ora di svago.

Come detto, inoltre, i portali di gaming online offrono oggi una varietà di opzioni davvero enorme, con giochi caratterizzati dalle combinazioni e dalle tematiche più disparate: le slot machine, in particolare, vengono costantemente aggiornate con proposte legate a film, serie tv e personaggi più in voga, con una connessione sempre più stretta tra il gioco e gli aspetti di cultura popolare.

Tra le motivazioni di questo successo, infine, non sono da dimenticare due aspetti fondamentali: la sicurezza web e le vincite. Per quanto riguarda il primo punto, bisogna oggi osservare come gli operatori online abbiano effettuato investimenti molto importanti per la realizzazione di software e sistemi capaci di proteggere i dati degli utenti e le transazioni monetarie in ogni fase, trasformando uno dei punti dolenti in termini di fiducia da parte dell'utenza in un elemento di forza del gioco online.

I sistemi utilizzati dai maggiori operatori di settore, come le doppie chiavi di cifratura o i token per l'esecuzione di operazioni online, permettono oggi di inserire i propri dati e di inviare e ricevere denaro con rischi quasi azzerati, aspetto questo che rende molto più sicura la partecipazione ai giochi anche per gli utenti meno esperti.

Proprio con riferimento alle slot machine, inoltre, non è da trascurare il discorso legato alle vincite, con questo gioco in particolare che, rispetto agli altri, riesce a garantire un payout maggiore e, dunque, migliori percentuali di vincita, motivo per cui in tanti lo preferiscono alle altre proposte tipiche dei casino, online e non.