Criptovalute: resta alta l'attenzione per Bitcoin, ma come investire limitando i rischi?

La guerra in Ucraina ha contribuito a creare delle congiunture molto interessanti per il Bitcoin, con sfaccettature diverse che non erano state prese in considerazione in passato.

Da un lato vi sono molti cittadini russi e ucraini che, consapevoli della svalutazione che purtroppo sta colpendo le monete locali, hanno deciso di convertire i loro risparmi nella più famosa delle valute digitali. Ecco che così il Bitcoin per la prima volta nella storia si è riscoperto come bene di rifugio, ovvero come strumento pensato per la conservazione di un patrimonio e questo ne ha sicuramente accresciuto il valore.

Dall'altro lato la Russia, stando a diverse fonti attendibili del settore, starebbe pensando di accettare questa valuta digitale come metodo di pagamento per il gas. Come è facile intuire, questi aspetti hanno contribuito alla crescita del Bitcoin e di conseguenza sempre più persone si chiedono se non sia il caso di investire su questa criptovaluta. Sicuramente si tratta di un asset interessante che continua ad offrire delle ottime potenzialità, accompagnate ovviamente anche da rischi, e che si trova in un momento particolarmente interessante, dopo aver raggiunto il proprio record nel 2021.

Come investire limitando i rischi

Prima di valutare l'ammontare di un investimento e le migliori tempistiche per farlo, è necessario capire innanzitutto come investire in Bitcoin senza rischi utilizzando le piattaforme certificate e autorizzate dai principali organi di vigilanza, ovvero in possesso di tutti i più elevati standard qualitativi e di sicurezza. Chi desidera investire sulla più famosa delle valute digitali ha due diverse alternative per poterlo fare: utilizzare un Exchange, ovvero una piattaforma che permette di scambiare i token, oppure utilizzare i migliori broker per il trading online.

Questa seconda alternativa è sicuramente quella ideale per chi è mosso da finalità d'investimento e desidera ottenere il massimo grado di sicurezza. Rispetto alle piattaforme di exchange, i migliori broker per il trading dispongono di autorizzazioni e garanzie di altissimo livello, che di fatto li equiparano alle banche online (come ad esempio i certificati CySec, Consob e Fca). Inoltre ormai i broker di riferimento si caratterizzano anche per un servizio che consente di ottenere molti vantaggi, come ad esempio:

Assenza di commissioni sulle compravendite.

Ottimi strumenti di gestione .

. Spread contenuti.

Funzionalità di analisi tecnica .

. Corsi di formazione per i principianti.

Modalità demo.

Diverse piattaforme per il trading online consentono infatti gratuitamente ai principianti di iniziare a fare pratica con il mondo del trading online senza mettere a rischio il proprio capitale. Questa possibilità può essere sfruttata usufruendo di un corso per gli iscritti ad una piattaforma o facendo dei test in modalità demo, ovvero sfruttando dei fondi virtuali per fare delle vere e proprie simulazioni.

Come gestire un investimento

Chi vuole tutelare il proprio patrimonio può adottare una serie di comportamenti "difensivi", ovvero in grado di salvaguardare l'investitore. Per prima cosa, soprattutto per i principianti, è sempre importante operare con il giusto grado di consapevolezza e quindi mantenendosi informati sulle novità del settore e utilizzando per un periodo di tempo la modalità demo per fare dei test gratuiti. Occorre poi investire in modo responsabile ricordando anche che il Bitcoin è una criptovaluta e che come tale è soggetta ad un elevata volatilità.

I rischi di un investimento possono poi essere contenuti utilizzando uno stop loss, ovvero uno strumento che consente di stabilire in anticipo la cifra massima che un investitore è disposto a perdere con un'operazione. Occorre però considerare che anche uno strumento di questo tipo ha dei limiti, in quanto potrebbe far scattare una vendita automatica in una fase di naturale oscillazione dell'asset e di conseguenza deve essere sempre impostato con attenzione e raziocinio. Infine, anche per chi desidera investire in Bitcoin può essere utile diversificare il proprio portafoglio.

Questo comportamento permette di abbassare il grado di rischio, in quanto il capitale viene spalmato su più titoli. Ovviamente affinché questa scelta si riveli positiva, i titoli devono essere soppesati con molta attenzione e magari scelti anche in settori differenti. In conclusione è evidente che il Bitcoin rappresenta oggi un ambito di investimento potenzialmente molto interessante, inoltre per chi desidera acquistarlo vi sono delle ottime alternative che offrono il massimo grado di sicurezza ma anche che occorre sempre muoversi con cautela.

Foto| Pixabay