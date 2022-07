Programmatore web: mansioni, formazione e competenze

Una delle tendenze che caratterizza il mercato del lavoro attuale è la transizione digitale, che ha portato a una grande richiesta di professionisti IT e alla creazione di ruoli legati alle nuove tecnologie.

Tra le professioni digitali già presenti sul mercato del lavoro da diversi anni, e per cui la domanda non accenna a rallentare, troviamo quella di programmatore web. Con la possibilità di formarsi in modo agile e buone prospettive di guadagno, si tratta di un mestiere interessante sia per chi ha appena finito gli studi, che per coloro che desiderano cambiare percorso lavorativo.

Le mansioni principali del programmatore web

In generale, il programmatore web si occupa di creare siti e applicazioni web: ne scrive il codice, implementa le funzioni richieste dal committente, effettua la correzione di eventuali problemi e la manutenzione periodica, e si assicura di utilizzare misure di sicurezza adeguate. Più nello specifico, la programmazione si suddivide in due aree: front end e back end. Il programmatore front end scrive il codice che andrà a creare l’interfaccia del sito, cioè la parte visibile con la quale gli utenti possono interagire. Coloro che si occupano di programmazione back end, invece, lavorano dal lato server e gestiscono database, connettendo l’interfaccia alle funzioni dietro le quinte. È anche possibile decidere di lavorare come programmatori web full-stack, che hanno responsabilità su entrambi gli aspetti della creazione dei siti.

All’interno di un’impresa, il programmatore web deve anche collaborare con diversi team, come quello di marketing o quello delle vendite, per far sì che la piattaforma aziendale risponda alle esigenze dei vari reparti.

Come formarsi per diventare programmatore web

Un percorso tradizionale per chi vuole imparare a programmare è quello che parte dalla laurea in informatica o facoltà analoghe e si conclude con un master, per un totale di cinque anni di studio. Questo tipo di formazione fornisce indubbiamente basi teoriche molto solide, ma ha lo svantaggio di richiedere un investimento di tempo notevole. Potrebbe quindi scoraggiare chi non ha voglia di dedicare diversi anni agli studi, oppure chi ha bisogno di iniziare a lavorare più in fretta.

È anche possibile studiare informatica da zero con un bootcamp intensivo come l’Hackademy di Aulab, un corso di formazione indicato anche per principianti assoluti che insegna a programmare in pochi mesi, preparando per la professione di programmatore web. Oltre alle fondamentali competenze di coding, questi corsi offrono molte ore di esperienza pratica e di lavoro di gruppo, insieme alla guida di tutor in grado di risolvere dubbi e chiarire concetti complessi.

Un’altra opzione disponibile, indicata soprattutto come introduzione al coding per capire se si tratta davvero di una disciplina adatta ai propri gusti, sono i materiali gratuiti che si trovano online. Tra articoli di blog, video, corsi con esercizi pratici e forum dove fare domande ad altri programmatori, le risorse da cui imparare non mancano. Questa strada può però rivelarsi difficile se non si è motivati a sufficienza, perché si rischia alle prime difficoltà di abbandonare l’impresa. La soluzione potrebbe essere combinare un corso di formazione intensivo a qualche risorsa gratuita, per ripassare e approfondire le conoscenze già apprese.

Competenze trasversali del programmatore web

Abbiamo già accennato alle competenze tecniche del programmatore web, che includono naturalmente i linguaggi di programmazione e gli strumenti necessari per creare un sito web. Per avere possibilità ancora migliori di farsi assumere servono anche alcune soft skill, che aiuteranno a integrarsi al meglio in un team in azienda. Tra queste ci sono buone doti di comunicazione, per fornire ai colleghi informazioni in modo chiaro e puntuale, e la già citata capacità di lavorare in squadra. È inoltre necessario saper gestire al meglio il proprio tempo per rispettare le scadenze, ed essere in grado di risolvere problemi complessi velocemente e in autonomia.