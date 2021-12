Piattaforme di trading: è record di utenti, ma come trovare le migliori del momento?

L’innovazione tecnologica e la rivoluzione fintech hanno permesso di rendere più accessibili gli investimenti finanziari, con un vero e proprio boom di utenti ottenuto dalle piattaforme di trading negli ultimi anni.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, la SEC ha reso noto come nel terzo trimestre 2021 il volume degli investimenti dei trader retail americani sia stato del 19% rispetto al totale degli scambi, un valore cresciuto in modo considerevole rispetto ad appena qualche anno fa.

La maggiore presenza degli investitori privati è un fenomeno diffuso anche in Europa e in Italia, con tantissime persone che hanno iniziato a investire online tra il 2020 e il 2021 secondo i gestori della piattaforme. Il popolare broker eToro, ad esempio, ad inizio 2021 ha superato il record di 20 milioni di utenti iscritti, festeggiando questo risultato con l’avvio del processo di quotazione in borsa tramite Spac.

Altri broker hanno registrato una crescita significativa negli ultimi anni, tra cui operatori regolamentati come Plus500, Capital.com e DEGIRO, broker olandese che ha iniziato l’attività nel 2013 e oggi è presente in 13 paesi del mondo e vanta oltre 2 milioni di clienti. Tuttavia bisogna sempre prestare attenzione nella scelta dell’intermediario, valutando bene le varie proposte per trovare il servizio più adatto alle proprie esigenze d’investimento.

Le caratteristiche da valutare nella scelta della piattaforma di trading

Il primo aspetto da considerare è il controllo delle autorizzazioni del broker online, verificando che l’azienda abbia una licenza europea e non siano presenti segnalazioni sul sito della Consob. Per agevolare la ricerca degli intermediari regolamentati è possibile consultare la classifica delle migliori piattaforme per il trading secondo tradingonline.it, una selezione delle soluzioni più affidabili ed efficienti per fare trading online offerte da broker autorizzati.

A questo punto bisogna iniziare ad analizzare le proposte dei broker, tenendo conto di una serie di fattori per individuare l’opzione giusta per investire online. Innanzitutto è importante la presenza di un conto demo, uno strumento essenziale per sperimentare la piattaforma di trading e fare pratica senza alcun rischio. Inoltre è necessario verificare la qualità dei software di trading, controllando che sia una tecnologia moderna e facile da utilizzare.

Per una maggiore usabilità è importante che il broker offra anche un’app mobile di trading, per accedere non solo da pc ma anche da dispositivi mobili come smartphone e tablet. Nella piattaforma non devono mancare gli strumenti per l’analisi tecnica, con un’ampia scelta di indicatori e grafici personalizzabili per monitorare i mercati e gli asset. Un valore aggiunto sono le risorse per la formazione professionale, come eBook, webinar, corsi gratuiti e guide per imparare a investire online.

Ovviamente bisogna valutare la gamma di asset su cui è possibile investire, sia per quanto riguarda il trading CFD sia per la compravendita di asset come azioni e ETF. Anche i costi di trading non devono essere sottovalutati, preferendo i broker che offrono condizioni convenienti e spread ridotti. È opportuno analizzare anche aspetti secondari come le modalità di deposito e prelievo, il servizio clienti, il deposito minimo e i tipi di conto disponibili, per essere in grado di compiere una scelta consapevole e affidarsi al broker giusto.

Quali sono le migliori piattaforma di trading per principianti?

Quando si inizia a investire online senza esperienza bisogna prestare molta attenzione, approcciandosi con prudenza al mondo finanziario e scegliendo un broker adatto al proprio livello. In particolare, bisogna optare per un intermediario che consente di crescere e migliorare le proprie conoscenze finanziarie, mettendo a disposizione soluzioni dedicate per la buona formazione e strumenti che aiutano i trader meno esperti a muovere i primi passi sui mercati.

Una delle migliori opzioni è eToro, broker regolamentato molto gettonato dagli investitori principianti. L’azienda fintech infatti propone soluzioni specifiche per i trader neofiti, come il copy trading, i CopyPortfolios e la eToro Trading Academy. Un broker indicato per chi sta cominciando è anche DEGIRO, infatti non prevede un deposito minimo e recentemente ha ridotto le commissioni di negoziazione su tantissimi asset, rendendo l’attività finanziaria più accessibili e sostenibile per gli utenti.

Per il trading CFD un intermediario adatto è anche IQ Option, con una proposta che include un servizio clienti in italiano, un deposito minimo di appena 10 euro e un conto demo per iniziare a investire online con soldi virtuali. In ogni caso bisogna sempre cominciare con cautela e iniziare a studiare prima di investire con soldi veri, per imparare almeno le basi del trading come l’analisi tecnica e fondamentale e le tecniche di money e risk management.

Foto | Simple FX su Flickr