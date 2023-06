Tecnologia: il videogame si interroga tra il proprio presente e il futuro

I nuovi giochi sono spesso basati su vere e proprie storie, avvicinandosi sempre più ad altri strumenti di comunicazione come le serie e i cartoni animati.

Qual è il ruolo della narrativa nei moderni giochi basati su storie?

Forse la risposta è semplice: il ruolo della narrativa nei videogame moderni è proprio quello di raccontare delle storie. Assumendo un ruolo che in passato era appannaggio esclusivo di audiovisivi come serie tv, film e cartoni animati, per fare degli esempi comuni.

Del resto non è forse questo il motivo per cui le narrazioni esistono in primo luogo, ovvero per comunicare eventi e personaggi? Ma la narrativa è diversa nei videogiochi rispetto ad altri mezzi. Se i libri, i film, la televisione e la musica cercano di raccontare le storie degli artisti dietro di loro, allora i giochi moderni raccontano la storia dell'utente. Offrono al giocatore scelte e un ambiente popolato in cui queste scelte fanno la differenza e danno loro il controllo di dove queste scelte li portano. I giochi vengono sviluppati per raccontare storie e per far provare emozioni al giocatore e pensare a questioni del mondo reale, e quindi questo è il ruolo che le narrazioni assumono nei videogiochi.

Il futuro dei giochi narrativi: che cosa può riservare il futuro?

Pensare al futuro dei giochi basati su storie è un argomento interessante. È come guardare al futuro di qualsiasi forma di tecnologia, nel senso che non possiamo mai veramente prevedere cosa potrebbe accadere. Il futuro può contenere idee e concetti a cui nessuno ha pensato in questo momento, che ora possono sembrare impossibili. Chi, centinaia di anni fa, poteva capire Internet? Possiamo speculare, tuttavia, e possiamo fare ipotesi plausibili su ciò che il prossimo futuro potrebbe riservare alla narrativa del gioco. Le persone più istruite in materia sono gli stessi autori di giochi. Coloro che sono nel settore da molto tempo, hanno visto gli sviluppi del mezzo e hanno contribuito con il proprio lavoro all'industria. B guardando le tendenze attuali e chiedendo ai professionisti, possiamo cercare di rispondere alla domanda su cosa potrebbe riservare il futuro.

Phil Spencer è il capo di Xbox presso Microsoft e in un'intervista con The Guardian ha spiegato la situazione attuale e il futuro di Xbox, in particolare su ciò che potrebbero offrire per attirare più persone verso il marchio Xbox. Tra le altre cose, ha parlato di giochi in abbonamento, facendo riferimento a Tell Tale Games e al loro marchio di giochi a episodi. Ha anche menzionato come il modello di abbonamento della televisione promuova la narrazione. "I servizi in abbonamento potrebbero stimolare l'arrivo sul mercato di nuovi giochi basati su storie perché c'è un nuovo modello di business che aiuta a supportarne la monetizzazione". I servizi di streaming come Netflix e Amazon Prime consentono di produrre e consumare così tanti contenuti e offrono una piattaforma su cui gli utenti possono accedere a tutti questi contenuti pagando un abbonamento. L'applicazione della stessa struttura a un servizio di streaming di giochi consentirebbe che lo stesso accada con la narrazione nei giochi. Potrebbero essere prodotti e consumati più contenuti, consentendo di raccontare e vivere più storie molto facilmente. Un nuovo modello di business come questo potrebbe migliorare il futuro della narrativa per i giochi. Un po’ come avviene da tempo per il casinò e per le slot machine online, una delle principali attrattive per il gambling digitale odierno.

In occasione del comicon di San Francisco nel 2015, alcuni dei più grandi e illustri scrittori di videogiochi sono stati intervistati sulla narrativa nei giochi e, in particolare, su ciò che pensano possa comportare il futuro delle narrazioni dei videogiochi. Alla domanda su dove stanno andando i giochi e la narrazione, Jenova Chen, direttore creativo di Thatgamecompany, ha parlato dello streaming di storie.

“Forse nei giochi futuri, ognuno avrà versioni diverse di una storia e qualcuno avrà una versione davvero sorprendente che tutti vorremo vedere. Potrebbe venire dai sogni”. Questo è un concetto interessante, che esplora il passaggio dalle attuali narrazioni ramificate in cui i giocatori passano da un pezzo di storia pre-scritto a quello successivo, a narrazioni in cui i giocatori creano anche i propri pezzi, senza bisogno di copioni scritti. Forse le narrazioni generate proceduralmente potrebbero essere il futuro della narrazione.

Chen menziona anche una maggiore interattività tra giocatore e gioco. I videogiochi sono ancora nell'era del cinema muto. L'equivalente di suono e parole è la capacità dell'intelligenza artificiale di comprendere ciò che stiamo dicendo. Bisogna immaginare di giocare e non solo di premere i pulsanti, parlare effettivamente con il gioco.

C’è bisogno quindi di più interazione emotiva in un videogioco, come se fossimo in grado di conversare da soli. Da ciò possiamo dedurre che i giochi basati sulla narrazione si sposteranno quasi sicuramente verso un luogo in cui il giocatore può veramente interagire con il gioco, piuttosto che utilizzare un'interfaccia progettata per comunicare con il mondo e i suoi personaggi. È interessante pensare di parlare con un sistema di Intelligenza Artificiale (AI) all'interno di un gioco. Se, in Life is Strange, invece di controllare Max e prendere decisioni basate su scelte multiple, noi come giocatori potessimo essere Max prendendo qualsiasi decisione vogliamo di fronte a una scelta, il gioco ne trarrebbe enorme beneficio, non solo in termini di gameplay effettivo. Il futuro dei giochi di storia cercherà di essere più interattivo e cercherà di abbattere le più grandi barriere tra il giocatore e il gioco: lo schermo e l'interfaccia.