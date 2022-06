Finanza personale: ecco le strategie più gettonate per iniziare fare trading online oggi

Al giorno d’oggi, il mondo del trading rappresenta un’interessante opportunità per tantissime persone con storie, competenze ed esperienze professionali differenti.

D’altronde, per iniziare a investire nelle più importanti Borse internazionali, è sufficiente avere a disposizione un device a scelta: un computer, un laptop, un tablet o magari anche un semplice smartphone. Gli investitori ormai operano grazie a Internet: si connettono alla rete, si iscrivono a un broker online e riescono a comprare, vendere o scambiare asset in tutto il pianeta senza dovere nemmeno uscire di casa. Ecco dunque spiegato come mai così tanti utenti decidano quotidianamente di mettersi alla prova con le negoziazioni digitali: c’è chi lo fa col sogno di cambiare professione in maniera definitiva, così come c’è chi cerca un’entrata extra da affiancare al proprio stipendio.

C’è anche chi si muove sulla base di una semplice passione verso la finanza e il trading. Insomma, non importa quali siano le motivazioni. In ogni caso è però importante formarsi nel modo corretto, al fine di acquisire al meno le competenze necessarie per operare in autonomia sui mercati finanziari. A questo proposito, su vuoi informarti al meglio sull’attività del trading online puoi andare qui, così da scoprire quali sono i passi da fare per diventare trader.

Tutto parte dalla testa

L’aspetto mentale del trading online, fino a qualche tempo fa, veniva quasi ignorato dal punto di vista della formazione. Si tratta invece di un focus semplicemente fondamentale per riuscire a operare con successo nel mercato. Da questo punto di vista, il primo suggerimento utile consiste nel dimenticare in fretta e furia il modo di dire “giocare in Borsa”. La Finanza infatti non è un gioco: è un mondo vasto, complesso, a cui ci si deve approcciare con curiosità e umiltà. Dunque chi pensa di potere investire sulla base di istinto, intuizione o fortuna, è tendenzialmente destinato a ottenere risultati tutt’altro che esaltanti.

Al contrario, è fondamentale studiare e prepararsi adeguatamente, in modo tale da potere riuscire a investire in maniera consapevole. Aspetto mentale però non vuol dire soltanto atteggiamento, vuol dire anche controllo delle proprie emozioni. Emozioni che rappresentano un vero e proprio “punto debole” soprattutto per i neofiti delle negoziazioni digitali. Anche in questo caso, il consiglio è quello di mantenere un approccio il più razionale possibile, evitando che le emozioni sconvolgano i propri piani: ciò vuol dire tenere a freno l’entusiasmo in caso di vincita, ma anche controllare lo scoramento in caso di perdita.

L’abc del trading online

Una volta definita la giusta forma mentis con cui operare, si può iniziare un percorso di formazione a tema trading online. Percorso che, gioco forza, dovrà partire dai fondamentali della disciplina, come, ad esempio, il fine ultimo del trading online. Da questo punto di vista, lo scopo dei trader è grosso modo lo stesso: accrescere il capitale di partenza, attraverso la compravendita degli asset. Gli asset, in finanza, sono i beni disponibili all’interno di un mercato: azioni, materie prime, valute, criptovalute ecc. È possibile guadagnare comprando, vendendo e scambiando asset, approfittando della variabilità del loro valore.

Nel mercato infatti il prezzo degli asset è quasi sempre variabile o volatile: dunque può sia scendere che salire, in base a tutta una serie di input e di fattori. L’obiettivo di un trader consiste nell’interpretare correttamente gli indizi di cui sopra, riuscendo a immaginare per tempo che tipo di ripercussione potrebbero avere sul valore degli asset seguiti. Questo permette all’investitore di muoversi di conseguenza, orientando le proprie operazioni in modo tale da ottenere un ricavo: ad esempio vendendo un asset quando il suo prezzo è diventato sufficientemente alto.