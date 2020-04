Le differenze tra jackpot fisso e progressivo quando si giocal a lotto, poker e slot

Ecco le principali differenze tra i due tipi di montepremi che possiamo incontrare: quello fisso e quello progressivo.

Quando si parla di casinò, sia fisici che digitali, scommesse e lotto, si fa spesso riferimento al montepremi in palio. Non tutti però sanno come questo funziona e quali sono le principali differenze tra i due tipi di montepremi che possiamo incontrare: quello fisso e quello progressivo.

Il jackpot fisso

Come si evince dal nome, il montepremi previsto in un gioco a jackpot fisso è stabilito prima dell’inizio del gioco e non cambia. Non dipende quindi dal numero di giocatori, dalla durata del gioco o da quanto denaro viene scommesso, anche se, oltre al denaro offerto dal jackpot, spesso le slot machine mettono a disposizione spesso anche dei bonus interni al gioco stesso. Offrire un jackpot fisso, che di solito si aggira intorno a diverse migliaia di euro, è una scommessa anche per i casinò stessi perché tutto il denaro in palio è messo a disposizione dalle strutture, fisiche o digitali, che ospitano il gioco.



Non sempre i giocatori sono a conoscenza dell’ammontare del montepremi prima di iniziare a giocare: alcune slot machine, ad esempio, offrono nello stesso gioco diversi jackpot che vengono rivelati man mano che i rulli vengono fatti girare.

Le diverse varianti del jackpot progressivo

Il jackpot progressivo è sempre più diffuso sia per il gioco digitale che quello fisico: si è rivelato di successo per le lotterie, il poker e le slot machine. A differenza del jackpot fisso, che non dipende dal numero di giocatori, il jackpot progressivo è alimentato dalle scommesse dei partecipanti al gioco stesso: in questo modo più persone giocano e più queste scommettono più il jackpot aumenta. Quando il montepremi viene vinto, il jackpot si azzera tornando a un ammontare minimo prestabilito e offerto dal casinò che i nuovi giocatori andranno poi ad allargare. Questa caratteristica fa sì che i giochi che hanno più successo possono accumulare jackpot decisamente elevati senza che il casinò stesso ne risenta: al momento, il record di vittoria online con un jackpot progressivo ammonta a 18.915.872 ed è stata vinta nel 2018. Quando il valore del jackpot progressivo supera una determinata quota, si raggiunge il cosiddetto punto di pareggio, in cui le possibilità di ritorno della propria scommessa possono anche superare il 100% per i giocatori. Un casinò con jackpot progressivo può offrire inoltre diverse varianti di questo tipo di montepremi:

il jackpot singolo, o stand-alone, è dato da una sola slot o da un solo gioco per volta. Il montepremi dipende quindi dal totale del denaro che i giocatori depositano nello stesso gioco o slot. Questo jackpot difficilmente raggiunge quote considerevoli;

il jackpot collegato a più macchine è dato dalla somma del denaro, o gettoni, depositato in più slot o giochi appartenenti allo stesso casinò. Collegando le diverse macchine i casinò aumentano così l’ammontare del jackpot;

il jackpot ad area allargata è diffuso soprattutto online. Questo tipo di montepremi cresce infatti grazie alle scommesse effettuate dai giocatori all'interno dello stesso gioco o slot su diversi casinò online. Tale genere di jackpot può essere estremamente remunerativo, soprattutto se si scommette sulle slot più celebri disponibili su diverse piattaforme di gioco.



Se scommettere e sfidare la fortuna può essere un’esperienza entusiasmante, è bene conoscerne le regole prima di iniziare e saper distinguere i diversi tipi di jackpot in modo da trovare quello che più soddisfa i nostri gusti.

Foto: Pexels