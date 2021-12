Dal neuromarketing ai social media, le strategie per acquisire nuovi utenti

C'è un dato che non può passare inosservato a chi deve fare marketing per la propria azienda o settore: solo il 15% degli acquisti viene fatto in maniera consapevole.

Tutto il restante 85% avviene in maniera indiretta, irrazionale, non logica. Questo vuol dire che chi fa un acquisto lo fa in maniera immediata, in base a un'emozione, a un momento.

Per questo imprenditori, liberi professionisti, semplici negozianti devono saper fare leva sulle emozioni, per colpire le scelte degli utenti. Questo l'obiettivo del nuovo libro di Giovanni Battista Coiante, dal titolo "Da zero a 100k - Neuromarketing. Che cosa influenza il nostro cervello quando siamo di fronte a una scelta". Un volume che si appresta a diventare una nuova bibbia per il marketing e la comunicazione, all'interno del quale si potrà trovare la strada giusta per identificare e guidare il comportamento d'acquisto dei propri clienti.

"Il nostro ebook è una guida sintetica che spiega come funziona il cervello umano e come reagisce a determinati stimoli in maniera semplice e diretta, senza tecnicismi. Questo permette quindi di imparare nuovi metodi di comunicazione e promozione da mettere subito in pratica - ha spiegato l'autore Giovanni Battista Coiante ad Adnkronos - Al suo interno illustro inoltre come vengono condotti i test di Neuromarketing, in che modo i dati raccolti vengono utilizzati nelle campagne di marketing e comunicazione e quali sono stati i casi di successo più rilevanti o sorprendenti".

Ma quali sono le strategie migliori per acquisire clienti, soprattutto online? Ovviamente una buonissima tattica è quella di utilizzare le pubblicità a pagamento, le campagne di inserzioni sui social e le sponsorizzazioni. In questo modo infatti la nostra azienda e il nostro marchio, i nostri prodotti e i nostri servizi, saranno visibili in rete. Al giorno d'oggi infatti è fondamentale essere presenti sui social media, su Facebook, Instagram, Twitter e tutti gli altri. Non avere un account di questo tipo e non comparire in una ricerca Google equivale a non esistere.

Ci sono poi delle tattiche particolari, quelle utilizzate soprattutto nel mondo del gambling: i bonus. I nuovi clienti o i nuovi possibili acquirenti saranno infatti attratti da gratuità, regali, sconti e agevolazioni. Il gioco d’azzardo sfrutta da tempo questa grande strategia: un esempio sono i bonus legati alle slot senza deposito, ovvero particolari piattaforme digitali che danno la possibilità al cliente di provare il gioco creando un account senza alcun costo.

Piccoli accorgimenti che, sommati, possono creare una strategia stabile. Per essere presenti in rete e acquisire nuovi clienti.