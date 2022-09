Eolico, sindaci del Nord Sardegna contro le pale in mare

I primi cittadini di Sassari, Alghero e Porto Torres contrastano due progetti di impianti da costruire davanti alla costa, tra Capo Mannu e Porto Ferro.

I sindaci di Sassari, Alghero e Porto Torres dicono no, compatti, a due progetti per altrettanti impianti eolici in mare davanti alle coste del Nord Sardegna, uno per 54 aerogeneratori, l'altro per 33. "L'energia prodotta andrà fuori, sono azioni che passano sulla testa delle nostre comunità", ha contestato il sindaco di Sassari, Nanni Campus, in una conferenza stampa congiunta a Palazzo Ducale, mentre il collega Massimo Mulas (Porto Torres) ha espresso perplessità sulle eventuali 'compensazioni' agli enti locali: "Noi abbiamo già dato davvero tanto".

Contrario anche il direttore dell'Ente Parco di Porto Conte, Mariano Mariani, preoccupato per l'impatto ambientale su un'area di particolare pregio e che sollecita una Vinca, una valutazione d'incidenza ambientale, prevista a livello europeo per accertare in via perliminare se e quanto i progetti in questione interferiscano con gli habitat di zone tutelate. "Non è pensabile che si arrivi nei nostri territori", ha lamentato il sindaco di Alghero, Mario Conoci, "senza neanche chiedere il permesso. Dietro ci sono interessi economici mostruosi, ci sono società che lucrano"

Ieri il comune di Sassari ha presentato formale opposizione, inviata alla capitaneria di Porto Torres, contro la richiesta di concessione trentennale avanzata dalla società 'Avenhexicon srl', joint venture tra Hexicon e Avapa Energy con sede a Milano, intenzionata installare il parco di tipo floating 'Sardinia North West', al largo di Capo Caccia. L'impianto dovrebbe sorgere oltre i 24 chilometri dalla costa nord-occidentale della Sardegna, al largo di Capo Caccia, con 27 strutture di fondazione galleggianti, dotate ciascuna di due aerogeneratori, ognuno di 25 MW di potenza, per un totale di 54 pale e una potenza di 1.350 MW. la superficie complessiva è di circa 382 kmq, con un cavidoatto marino di circa 41 km fino al molo sopraflutto del porto di Alghero. Un altro progetto prevede, invece, 32 aerogeneratori. "La relazione tecnica presentata dalla societa' AvenHexicon srl risulta del tutto lacunosa, generica e superficiale", ha rilevato il comune di Sassari, nell'opposizione formale firmata dal sindaco.

I primi cittadini lamentano di essere stati scavalcati. "Si percepisce, di fatto", protesta Campus nell'atto di opposizione, "una sorta di prevaricazione, di sottovalutazione degli effetti e soprattutto si denota una sorta di bramosia nel perseguimento dei propri interessi individuali, senza alcuna considerazione dei soggetti istituzionali coinvolti e delle loro comunita'". I tre comuni hanno avuto conoscenza dei progetti solo attraverso l'avviso di pubblicazione della capitaneria di Porto Torres, cui le richieste di concessione demaniale sono state presentate. I sindaci chiedono di poter condividere decisioni cosi' impattanti per i territori e le loro comunità. "Il veto non è alle fonti rinnovabili", precisano gli amministratori locali, "ma l'interesse energetico nazionale non può passare sopra gli interessi delle comunità”.

Foto | Department of Energy and Climate Change