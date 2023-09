Gioco d'azzardo in Sardegna: nessun casinò reale e concorrenza digitale

Nell'isola il gioco è tutto basato sull'online visto che non esistono più Casinò in presenza dopo la chiusura di quello di Olbia negli anni scorsi.

L'isola da sogno della Sardegna è una delle due isole più grandi del Mediterraneo. Qui, le spiagge bianche, le foreste di querce da sughero e, naturalmente, il turchese del Mar Mediterraneo sono particolarmente impressionanti. Naturalmente, l'isola offre anche una splendida vita notturna. Il Bal Harbour Hotel, con il suo bar alla moda, vi invita a ballare 24 ore su 24.

Il casinò WinPalace di Olbia, che un tempo era possibile visitare, è ora definitivamente chiuso e si può sfidare la fortuna solo online. Ma lì troverete sicuramente ottimi bonus dei casinò online e avrete l'opportunità di realizzare vincite relativamente grandi anche con puntate basse.

La gigantesca concorrenza online

Un fattore molto importante per cui i casinò online sono così popolari è principalmente il fatto che hanno le porte aperte 24 ore su 24 per i visitatori. Ciò significa che è possibile visitare un casinò 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Nessun casinò fisso al mondo può offrire questa possibilità. Per poter visitare un casinò online, tutto ciò che è richiesto è un terminale appropriato, una connessione Internet stabile e la solita età minima di 18 anni.

Nel frattempo, i casinò online offrono il gioco anche tramite il browser web, rendendo superfluo un oneroso download per la memoria del dispositivo. Così, i casinò si sono adattati da tempo a rendere la visita il più confortevole e semplice possibile e quindi la visita è possibile senza problemi, indipendentemente dal dispositivo. Tutto ciò che serve sono i dati di accesso e si può accedere al casinò online da qualsiasi dispositivo.

I casinò online fanno centro con un'ampia scelta di giochi

Nel frattempo, è possibile trovare senza problemi il gioco di casinò online desiderato. Ciò significa che non solo potete visitare un casinò online in qualsiasi momento, ma potete anche divertirvi con qualsiasi gioco che vi piace particolarmente in qualsiasi momento. Oltre ai classici, si possono trovare anche giochi all'avanguardia. Un casinò fisso non può offrire una tale selezione solo per motivi di spazio.

Un altro aspetto che rende i casinò online così popolari è il fatto che non dovete mai preoccuparvi che la vostra slot preferita sia occupata da un altro giocatore. Questo è un problema che i giocatori dei casinò fissi devono spesso affrontare.

Grandi differenze anche nella RTP online e offline

Esistono differenze significative tra i casinò online e offline in termini di RTP. Nel casinò online, le probabilità di vincita sono in realtà significativamente più alte. Il motivo è il valore di ritorno al giocatore (RTP).

L'RTP è una cifra percentuale che viene pagata dal casinò ai giocatori. Nei casinò tradizionali, questo valore è del 60%. Nei casinò online, invece, questo valore è del 90%.

Il perché di questa situazione è facilmente spiegabile. A differenza dei casinò online, quelli tradizionali, ad esempio, si presentano con fondali imponenti e, naturalmente, devono anche pagare il personale. Di conseguenza, i casinò offline devono naturalmente sostenere costi significativamente più elevati. Un fattore che naturalmente non entra in gioco nei casinò online.

Grande divertimento di gioco con piccole puntate

Una visita a un casinò fisso è sempre sinonimo di volontà di investire le puntate richieste per poter partecipare al gioco d'azzardo. Nel casinò online, invece, sono sufficienti anche puntate molto piccole per poter partecipare al gioco. Questo, ovviamente, riduce notevolmente il rischio finanziario del giocatore. Non è necessario investire subito diversi euro in una slot, ma pochi centesimi sono già sufficienti. Grazie ai casinò online, oggi è possibile partecipare al mondo del gioco d'azzardo anche con un capitale molto ridotto.

L'asso nella manica: I casinò online e i loro bonus e giri gratis

Non c'è casinò fisso al mondo che offra ai propri clienti bonus o giri gratis. Questa offerta meravigliosa e molto utilizzata è disponibile solo nei casinò online. I bonus di benvenuto sono disponibili per i nuovi clienti, e anche i clienti esistenti vengono ripetutamente premiati per la loro fedeltà con diverse offerte di bonus. I giri gratuiti, spesso offerti dai casinò online, offrono ai giocatori l'opportunità perfetta di conoscere il casinò stesso e i giochi presenti a loro piacimento.

Il fattore privacy

Sebbene il gioco d'azzardo abbia sempre goduto di grande popolarità, ha comunque sofferto di una reputazione piuttosto dubbia per un periodo di tempo molto lungo. Per questo motivo, la privacy gioca un ruolo molto importante per molti giocatori. Per loro è estremamente importante non essere scoperti al casinò da un collega di lavoro, da un conoscente o dal vicino di casa. L'obiettivo è quello di giocare in pace, senza essere scoperti e senza essere disturbati.

Naturalmente, si può fare un incontro indesiderato in qualsiasi momento durante una visita al casinò. Nel casinò online, tuttavia, questo è del tutto impossibile. In definitiva, ognuno gioca alla propria tastiera e nessuno sa chi sta giocando. Inoltre, non è necessario registrarsi con il proprio nome reale. Un nickname è del tutto sufficiente. In definitiva, questo garantisce il massimo grado di discrezione.

L'aspetto della sicurezza

Naturalmente, ogni giocatore che visita un casinò, sia online che offline, spera di realizzare una grande vincita. E naturalmente questo accade di tanto in tanto. Se si vince in un casinò fisso, bisogna portare con sé il denaro e magari trasportarlo durante la notte. Nel casinò online, invece, basta un clic e la vincita arriva semplicemente sul vostro conto.

Conclusione

La concorrenza digitale in rete sta esercitando una notevole pressione sui casinò fissi. Naturalmente, i casinò fissi hanno i loro vantaggi e sono ancora popolari, ma la concorrenza digitale continua a crescere.

Molti utenti non sono disposti ad accettare un viaggio più lungo, a sottostare a un codice di abbigliamento e a dover investire molto denaro per partecipare al gioco d'azzardo. Nel frattempo, bastano pochi clic e si può giocare al casinò online di propria scelta, anche con puntate basse e a qualsiasi ora del giorno e della notte. Non c'è quindi bisogno di un casinò in forma fisica in Sardegna.

Foto | Lcc