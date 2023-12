Capodanno sardo in grande stile, da Mengoni a Zucchero, Salmo e Ligabue

In piazza per salutare l’anno nuovo grandi nomi da Cagliari fino a Olbia, Alghero e Sassari: potrebbe pesare la vicinanza delle elezioni regionali.

È un Capodanno di piazza in grande stile, quello che si annuncia per l’inizio del 2024 nei principali centri della Sardegna. Concerti ed eventi importanti, forse i migliori d’Italia, sono infatti in programma tra Cagliari, Alghero, Olbia e altri centri dell’isola, con finanziamenti ingenti da parte di comuni e regione sarda. Secondo i maligni pesano le elezioni in programma a febbraio dell’anno prossimo, con gli amministratori locali e la giunta regionale uscente che provano a ottenere maggiori consensi nelle urne anche con una bella festa di Capodanno.

A partire da Cagliari, dove sarà di scena per la notte di San Silvestro il vincitore dell’ultimo festival di Sanremo, Marco Mengoni. Il cantante di origine laziale sarà di scena nel quartiere fieristico, dove potranno esistere fino a 25mila persone: il costo per le istituzioni si aggira sul milione di euro, di cui 777mila a carico della Giunta Truzzu (in parte finanziati con il gettito della tassa di soggiorno) e altri 250mila di contributi regionali, per i quali l'amministrazione ha fatto domanda. Non mancano le polemiche, con l’opposizione in comune che considera “totalmente inopportuna” questa spesa per un Capodanno faraonico.

San Silvestro in grande stile un po’ in tutto il Nord Sardegna, a partire da Alghero, dove sul palco del Cap l’Any de l’Alguer ci sarà Ligabue. Il rocker emiliano accompagnerà la chiusura del 2023 e saluterà con il pubblico il 2024. L’appuntamento è il clou di una tre giorni che inizierà il 29 con Anna e Tedua, idoli dei giovanissimi, e due rapper seguitissimi come Gué Pequeno e Noyz Narcos, mentre il 30 il piazzale della Pace si animerà con il dj set “Voglio tornare negli anni ’90”. Poco lontano, a Sassari, il 31 sarà appannaggio del duo Nek e Renga, sul palco di Piazza d’Italia per festeggiare il nuovo anno. Ad accompagnare i due, reduci dal tour che li ha visti suonare nelle piazze più importanti d’Italia, ci saranno anche gruppi musicali locali.

Non vuole essere da meno Castelsardo, che punta al turismo del Capodanno con un appuntamento – in attesa di conferma – con un altro vincitore recente di Sanremo come Mahmood, legato alla Sardegna anche per le origni di parte materna. San Silvestro col botto, infine, a Olbia, dove andranno in scena Zucchero e Salmo, vero padrone di casa della città gallurese. Da quando è stato annunciato il concerto, è scattata una vera e propria caccia agli alloggi per la fine dell’anno. Si dovrebbe iniziare con il Zucchero per poi proseguire con Salmo in un evento capace di far arrivare turisti sia dal resto dell’isola sia dalla penisola, anche grazie alla presenza del vicino aeroporto.

Foto | randomaze su Flickr