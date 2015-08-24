Valore dell'argento, le previsioni degli esperti e il rischio d'investimento

L’argento ha un problema di identità che nessun altro metallo prezioso condivide. L’oro è un asset monetario: la sua domanda industriale è marginale, e il prezzo dipende quasi interamente da banche centrali, tassi di interesse e percezione del rischio.

Un metallo con due lavori

Il rame è un metallo industriale puro: il prezzo racconta il ciclo economico. L’argento fa entrambe le cose contemporaneamente, ed è la ragione per cui si muove più bruscamente di entrambi.

Da un lato è un bene rifugio, comprato in monete e lingotti nelle fasi di incertezza. Dall’altro è un input industriale insostituibile: possiede la più alta conduttività elettrica e termica fra tutti gli elementi, e serve nell’elettronica, nei contatti elettrici, nella medicina e soprattutto nel fotovoltaico, dove le paste conduttive delle celle solari ne assorbono quantità crescenti.

Quando le due domande si muovono nella stessa direzione, il movimento è violento. Nel 2025 il metallo ha guadagnato oltre il 140%, raggiungendo massimi storici, e all’inizio del 2026 è entrato in territorio a tre cifre superando i 117 dollari l’oncia. Poi è arrivata una correzione brusca, guidata dagli stessi fattori macroeconomici che hanno colpito l’oro: la revisione delle aspettative sui tassi della Federal Reserve.

Il deficit che dura da cinque anni

Sotto la volatilità c’è però un dato strutturale che quasi tutti gli analisti riconoscono: dal 2021 il mercato fisico dell’argento è in deficit. La domanda supera l’offerta, anno dopo anno, e la differenza viene colmata attingendo alle scorte esistenti.

La ragione dal lato dell’offerta è geologica e industriale insieme. La maggior parte dell’argento non viene estratta da miniere dedicate: è un sottoprodotto dell’estrazione di rame, piombo, zinco e oro. Questo significa che la produzione non risponde al prezzo dell’argento, ma a quello degli altri metalli: se il rame va male, si estrae meno argento anche se l’argento vale molto. Le nuove miniere primarie sono poche, e i tempi di sviluppo si misurano in anni.

Il Silver Institute stima per il 2026 una crescita dell’offerta globale modesta, attorno al +1,5%, con un contributo crescente del riciclo. Non abbastanza per colmare il divario: il mercato resta in deficit.

Dal lato della domanda, la componente fotovoltaica continua a crescere, mentre gioielleria e argenteria arretrano per effetto dei prezzi elevati, in particolare sul mercato indiano. È uno spostamento significativo: il metallo passa da un equilibrio dominato dagli usi tradizionali a uno determinato da tecnologia e investimento.

Perché le stime sono così distanti

Chi cerca previsioni argento si trova davanti a un ventaglio impressionante. Nel corso del 2026 le proiezioni delle grandi istituzioni sono andate da un prezzo medio annuo attorno agli 81 dollari l’oncia, indicato da JP Morgan con proiezioni trimestrali comprese fra 75 e 85 dollari, fino a obiettivi molto più alti: Bank of America ha indicato quota 135 dollari, citando un rapporto oro-argento in restringimento verso 59:1 e una domanda industriale in accelerazione.

La distanza fra queste cifre non riflette un disaccordo sui fondamentali, sui quali c’è ampia convergenza, ma sul peso relativo delle due anime del metallo. Chi privilegia la lettura monetaria segue la Federal Reserve e il dollaro. Chi privilegia la lettura industriale segue le installazioni fotovoltaiche e i cicli manifatturieri. I due modelli producono numeri diversi perché rispondono a domande diverse.

Un elemento aggiuntivo di cautela viene dagli stessi analisti che hanno formulato le stime più basse: il posizionamento speculativo elevato e il rischio di distruzione della domanda nelle applicazioni solari, cioè la possibilità che prezzi troppo alti spingano l’industria a ridurre il contenuto di argento per cella, come è già avvenuto in passato attraverso innovazioni di processo.

Il rapporto oro-argento

Fra gli operatori circola un indicatore antico: quante once d’argento servono per comprarne una d’oro. Storicamente il rapporto ha oscillato molto, e i suoi estremi vengono usati per valutare se un metallo sia caro rispetto all’altro.

È uno strumento di lettura, non una legge fisica. Il rapporto si è compresso nelle fasi di forte domanda industriale e dilatato in quelle di crisi finanziaria pura, quando gli investitori cercano il rifugio più liquido e ripiegano sull’oro. Va usato come termometro, non come previsione.

Volatilità doppia

Resta un’avvertenza che qualunque analisi seria ripete e che i titoli tendono a saltare: l’argento oscilla in modo molto più ampio dell’oro, sia al rialzo sia al ribasso.

Un mercato che nel giro di dodici mesi guadagna oltre il 140%, tocca nuovi massimi storici e poi corregge bruscamente non è adatto a chi ha bisogno di stabilità nel breve periodo. La stessa scarsità strutturale che sostiene la tesi di lungo termine amplifica i movimenti di breve, perché in un mercato sottile ogni variazione di domanda si scarica sul prezzo.

Le previsioni degli analisti, comunque autorevoli, vengono riviste di continuo e non costituiscono alcuna garanzia sull’andamento futuro delle quotazioni.

Un metallo con due lavoriL’argento ha un problema di identità che nessun altro metallo prezioso condivide. L’oro è un asset monetario: la sua domanda industriale è marginale, e il prezzo dipende quasi interamente da banche centrali, tassi di interesse e percezione del rischio. Il rame è un metallo industriale puro: il prezzo racconta il ciclo economico.L’argento fa entrambe le cose contemporaneamente, ed è la ragione per cui si muove più bruscamente di entrambi.Da un lato è un bene rifugio, comprato in monete e lingotti nelle fasi di incertezza. Dall’altro è un input industriale insostituibile: possiede la più alta conduttività elettrica e termica fra tutti gli elementi, e serve nell’elettronica, nei contatti elettrici, nella medicina e soprattutto nel fotovoltaico, dove le paste conduttive delle celle solari ne assorbono quantità crescenti.Quando le due domande si muovono nella stessa direzione, il movimento è violento. Nel 2025 il metallo ha guadagnato oltre il 140%, raggiungendo massimi storici, e all’inizio del 2026 è entrato in territorio a tre cifre superando i 117 dollari l’oncia. Poi è arrivata una correzione brusca, guidata dagli stessi fattori macroeconomici che hanno colpito l’oro: la revisione delle aspettative sui tassi della Federal Reserve.Il deficit che dura da cinque anniSotto la volatilità c’è però un dato strutturale che quasi tutti gli analisti riconoscono: dal 2021 il mercato fisico dell’argento è in deficit. La domanda supera l’offerta, anno dopo anno, e la differenza viene colmata attingendo alle scorte esistenti.La ragione dal lato dell’offerta è geologica e industriale insieme. La maggior parte dell’argento non viene estratta da miniere dedicate: è un sottoprodotto dell’estrazione di rame, piombo, zinco e oro. Questo significa che la produzione non risponde al prezzo dell’argento, ma a quello degli altri metalli: se il rame va male, si estrae meno argento anche se l’argento vale molto. Le nuove miniere primarie sono poche, e i tempi di sviluppo si misurano in anni.Il Silver Institute stima per il 2026 una crescita dell’offerta globale modesta, attorno al +1,5%, con un contributo crescente del riciclo. Non abbastanza per colmare il divario: il mercato resta in deficit.Dal lato della domanda, la componente fotovoltaica continua a crescere, mentre gioielleria e argenteria arretrano per effetto dei prezzi elevati, in particolare sul mercato indiano. È uno spostamento significativo: il metallo passa da un equilibrio dominato dagli usi tradizionali a uno determinato da tecnologia e investimento.Perché le stime sono così distantiChi cerca previsioni argento si trova davanti a un ventaglio impressionante. Nel corso del 2026 le proiezioni delle grandi istituzioni sono andate da un prezzo medio annuo attorno agli 81 dollari l’oncia, indicato da JP Morgan con proiezioni trimestrali comprese fra 75 e 85 dollari, fino a obiettivi molto più alti: Bank of America ha indicato quota 135 dollari, citando un rapporto oro-argento in restringimento verso 59:1 e una domanda industriale in accelerazione.La distanza fra queste cifre non riflette un disaccordo sui fondamentali, sui quali c’è ampia convergenza, ma sul peso relativo delle due anime del metallo. Chi privilegia la lettura monetaria segue la Federal Reserve e il dollaro. Chi privilegia la lettura industriale segue le installazioni fotovoltaiche e i cicli manifatturieri. I due modelli producono numeri diversi perché rispondono a domande diverse.Un elemento aggiuntivo di cautela viene dagli stessi analisti che hanno formulato le stime più basse: il posizionamento speculativo elevato e il rischio di distruzione della domanda nelle applicazioni solari, cioè la possibilità che prezzi troppo alti spingano l’industria a ridurre il contenuto di argento per cella, come è già avvenuto in passato attraverso innovazioni di processo.Il rapporto oro-argentoFra gli operatori circola un indicatore antico: quante once d’argento servono per comprarne una d’oro. Storicamente il rapporto ha oscillato molto, e i suoi estremi vengono usati per valutare se un metallo sia caro rispetto all’altro.È uno strumento di lettura, non una legge fisica. Il rapporto si è compresso nelle fasi di forte domanda industriale e dilatato in quelle di crisi finanziaria pura, quando gli investitori cercano il rifugio più liquido e ripiegano sull’oro. Va usato come termometro, non come previsione.Volatilità doppiaResta un’avvertenza che qualunque analisi seria ripete e che i titoli tendono a saltare: l’argento oscilla in modo molto più ampio dell’oro, sia al rialzo sia al ribasso.Un mercato che nel giro di dodici mesi guadagna oltre il 140%, tocca nuovi massimi storici e poi corregge bruscamente non è adatto a chi ha bisogno di stabilità nel breve periodo. La stessa scarsità strutturale che sostiene la tesi di lungo termine amplifica i movimenti di breve, perché in un mercato sottile ogni variazione di domanda si scarica sul prezzo.Le previsioni degli analisti, comunque autorevoli, vengono riviste di continuo e non costituiscono alcuna garanzia sull’andamento futuro delle quotazioni.