Sardegna: turismo che non si ferma e mercato immobiliare sempre più difficile

In Sardegna il turismo ha un ritmo particolare: non è più soltanto una stagione, ma una presenza costante che, seppur lentamente, sembra non fermarsi mai.

Le località costiere restano centrali, ma anche l’entroterra intercetta flussi nuovi, tra eventi, percorsi esperienziali e smart working. Il risultato è un’economia che continua a muoversi grazie ai visitatori, con opportunità evidenti per chi lavora nell’accoglienza e nei servizi. Però questo “motore” ha un prezzo, e spesso lo paga chi in Sardegna ci vive tutto l’anno.

Il paradosso è semplice: mentre il turismo regge e anzi si allunga, altri settori soffrono o diventano più rigidi. Tra questi, l’immobiliare è quello che si fa sentire di più nella vita quotidiana, perché tocca un bisogno primario: avere una casa. Prendere casa in Sardegna, oggi, è sempre più difficile e costoso. Non soltanto nelle zone più famose, ma anche in paesi e città dove fino a pochi anni fa la domanda era più “normale”. I prezzi salgono, gli affitti si assottigliano, le occasioni spariscono in fretta. E chi è una giovane coppia, o chi è alle prese con la prima casa, spesso si ritrova a fare i conti con una realtà che non lascia molta scelta: rinviare, spostarsi lontano o cambiare strategia.

Prima casa: perché conviene puntare su immobili da ristrutturare

In questo scenario, l’idea di comprare un immobile da ristrutturare e sistemarlo poco alla volta, con calma e con un piano ragionato, diventa una strada concreta. Non è la soluzione più comoda, perché richiede tempo, energia e una buona dose di pazienza, ma può essere la più sensata dal punto di vista economico. Un immobile “perfetto” chiavi in mano, oggi, spesso costa troppo rispetto al reddito medio di chi comincia. Una casa da rimettere a posto, invece, può consentire di entrare sul mercato con un prezzo di acquisto più gestibile e di distribuire le spese nel tempo, intervenendo prima sulle priorità e poi sul resto.

La logica è quella di rendere la casa abitabile e confortevole senza farsi travolgere: prima l’essenziale, poi il miglioramento. Significa partire da ciò che incide davvero sulla qualità della vita e sui consumi: isolamento, infissi, impianti sicuri, gestione dell’umidità, ventilazione, riscaldamento. E solo dopo dedicarsi a dettagli estetici, rivestimenti di pregio o soluzioni super personalizzate. Per chi compra la prima casa, imparare a distinguere “necessità” da “desiderio” non è un limite: è la competenza che salva il budget.

Ristrutturare da soli: cosa serve davvero a chi è alle prime armi

Ristrutturare “piano piano da soli” non vuol dire improvvisare. Vuol dire imparare, organizzarsi e scegliere con intelligenza cosa fare in autonomia e cosa lasciare ai professionisti. A una persona alle prime armi non può mancare, prima di tutto, un minimo di metodo: misurare, pianificare, annotare, fotografare lo stato di fatto e tenere traccia delle lavorazioni. È più importante di quanto sembri, perché la confusione è la prima causa di sprechi: si compra due volte lo stesso materiale, si sbaglia un taglio, si rifà un lavoro, si perdono giornate su un errore banale.

Serve poi una “base” di attrezzatura affidabile: strumenti per misurare e tracciare, dispositivi per tagliare e fissare, protezioni personali per polvere e rumore. E serve un approccio prudente: ci sono interventi che possono essere alla portata, come piccole demolizioni, stuccature, tinteggiature, sigillature, sistemazione di battiscopa o posa di elementi semplici, ma ci sono anche lavori che, se fatti male, diventano pericolosi o costosi da correggere, come impianti elettrici e idraulici strutturali.

Un altro elemento fondamentale, spesso sottovalutato, è l’attenzione all’isolamento e alle dispersioni. In una ristrutturazione fatta per gradi, conviene eliminare subito gli “spifferi” e i punti critici, perché sono quelli che ti fanno pagare bollette più alte e rendono la casa scomoda. Per sigillare fessure, riempire vuoti e migliorare l’efficienza in punti specifici, può essere utile avere a disposizione materiali mirati: ad esempio la schiuma poliuretanica isolante Würth è una di quelle soluzioni pratiche che molti usano quando devono intervenire su piccoli varchi, passaggi e discontinuità, sempre con attenzione a dove e come applicarla.

Infine, a chi è alle prime armi non può mancare una cosa che non si compra in ferramenta: la capacità di chiedere aiuto al momento giusto. Un consiglio tecnico, una verifica, una scelta di materiali fatta con qualcuno che ne sa più di te spesso vale più di una settimana di tentativi. Anche perché ristrutturare non è solo “fare”, è soprattutto evitare errori.

B&B e affitti brevi: un effetto che pesa (e non solo in Sardegna)

Molte di queste difficoltà, in Sardegna, si intrecciano con la grande presenza di B&B e strutture simili, e più in generale con la crescita degli affitti brevi. Quando una quota rilevante di immobili viene orientata ai turisti, l’offerta per chi cerca una casa stabile diminuisce. E quando l’offerta diminuisce, i prezzi salgono: è una dinamica semplice, ma potentissima. Chi ha un appartamento in una zona richiesta spesso è spinto a massimizzare la rendita, e la locazione turistica può sembrare più conveniente di un affitto residenziale tradizionale.

Il punto è che questo non riguarda soltanto la Sardegna. È un fenomeno che, con intensità diverse, attraversa tutta l’Italia: città d’arte, località di mare, centri storici, ma anche quartieri “in ascesa” e aree ben collegate. La trasformazione dell’abitare in investimento turistico sta cambiando il mercato immobiliare nazionale, e lo sta facendo proprio nel momento in cui molte famiglie e molte giovani coppie avrebbero bisogno di stabilità, prezzi sostenibili e contratti chiari.

In Sardegna l’effetto si sente in modo particolare perché l’isola vive un rapporto fortissimo tra territorio e turismo, e perché la domanda può concentrarsi in modo marcato in certe zone. Ma la direzione è la stessa ovunque: se l’immobiliare si sbilancia troppo verso l’uso temporaneo, l’abitare quotidiano diventa un problema strutturale.

La buona notizia è che una via d’uscita personale esiste: informarsi, scegliere bene e, quando serve, accettare la strada della ristrutturazione graduale. Non è una scorciatoia, ma può diventare l’unico modo realistico per trasformare un sogno di stabilità in una casa vera, propria, costruita passo dopo passo.

