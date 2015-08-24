Come assemblare un PC perfetto per videogiocare

Assemblare un PC da gaming è un progetto affascinante che permette di avere una macchina costruita su misura, capace di adattarsi alle proprie esigenze e al proprio budget.

Per compiere quest’impresa non serve essere ingegneri informatici: con le giuste informazioni e un po’ di attenzione, infatti, chiunque può mettere insieme un computer capace di regalare esperienze di gioco di alto livello. Prima però di passare in rassegna gli elementi da tenere in considerazione per l’assemblaggio del computer, è utile fare una breve panoramica relativa al mondo del gaming. Si tratta infatti di una categoria piuttosto ampia che include una pluralità di generi anche molto diversi tra loro: è importante dirlo preliminarmente perché è chiaro come il computer da gaming sia pensato per i giochi che richiedono prestazioni più elevate. Il riferimento in questo caso va a giochi d’azione e sparatutto, giochi di ruolo (RPG), giochi di strategia in tempo reale e survival horror ad esempio. L’universo del gaming, tuttavia, non si limita a queste categorie ma include anche puzzle game, titoli sportivi e battle royale. Non bisogna dimenticare, inoltre, i siti che consentono di replicare nel digitale le sale da gioco fisiche, classico esempio può essere un sito di bingo online, come pure una piattaforma di giochi di carte o slot machine. A seconda del tipo di esperienza ricercata, perciò, il PC deve essere calibrato in modo differente: un appassionato di simulazione di volo, ad esempio, avrà bisogno di maggiore potenza grafica rispetto a chi predilige puzzle game leggeri.

La scelta dei componenti è ovviamente il punto di partenza. Ogni parte del PC ha un ruolo fondamentale e influenza la qualità complessiva delle prestazioni. Bisogna pensare al computer come a un puzzle: i pezzi devono incastrarsi alla perfezione per dare il massimo delle prestazioni possibili. Se l’assemblaggio del computer può essere parte del divertimento, è anche interessante notare come una percentuale molto bassa di giocatori utilizzi il computer (o la console): su scala mondiale, infatti, si parla solo del 10%.

Il processore e la scheda madre

Il processore è il cuore del PC, responsabile dell’elaborazione delle informazioni. Per il gaming, si consiglia di puntare su modelli con almeno sei core, capaci di gestire in maniera fluida le applicazioni più moderne. Abbinata al processore, la scheda madre funge da base per collegare tutti gli altri componenti. È importante che sia compatibile con il processore scelto e che offra slot sufficienti per la memoria RAM, lo spazio per le schede di espansione e connettori aggiornati come USB-C o supporto al Wi-Fi integrato.

La scheda video

Nessun PC da gioco può fare a meno di una scheda grafica di qualità. È l’elemento che più influisce sulle prestazioni nei videogiochi moderni, soprattutto in titoli caratterizzati da grafica realistica o effetti avanzati. La scelta dipende dal tipo di risoluzione desiderata: per il Full HD bastano schede di fascia media, mentre per il 4K servono soluzioni di alto livello. È utile anche considerare la quantità di memoria video dedicata, che deve essere adeguata al carico grafico richiesto dai giochi più recenti.

Memoria RAM e archiviazione

La RAM è essenziale per la reattività del sistema. Oggi si consiglia un minimo di 16 GB, così da non avere rallentamenti nemmeno in titoli pesanti o in multitasking. Quanto allo spazio di archiviazione, il consiglio è affiancare un disco SSD veloce, che garantisce caricamenti rapidissimi, a un disco tradizionale di maggiore capacità per conservare giochi e file voluminosi.

L’alimentatore e il case

Un errore comune è sottovalutare l’alimentatore. Deve fornire energia stabile e sufficiente a tutti i componenti, con margine per eventuali aggiornamenti futuri. Scegliere un modello certificato, ad esempio 80 Plus, è una garanzia di qualità ed efficienza. Il case, oltre a ospitare fisicamente i pezzi, assicura un buon flusso d’aria per mantenere le temperature sotto controllo.

Sistema di raffreddamento

Il calore è il nemico numero uno delle prestazioni. Per questo i sistemi di raffreddamento, sia ad aria che a liquido, sono fondamentali. Anche in configurazioni di fascia media è opportuno prevedere più ventole per favorire la corretta circolazione dell’aria ed evitare di surriscaldare l’apparecchio.

Il monitor e le periferiche

Un PC da gaming non è completo senza un monitor adeguato. La scelta dovrebbe basarsi su elementi quali risoluzione, frequenza di aggiornamento e tempo di risposta. Un monitor da 144 Hz, ad esempio, offre un’esperienza fluida nei giochi veloci. Tastiera e mouse contribuiscono anch’essi all’esperienza: modelli progettati per il gaming offrono tasti programmabili e una maggiore precisione.

Errori da evitare

Infine, uno sguardo alle disattenzioni da evitare. Chi si avvicina per la prima volta all’assemblaggio di un PC da gaming tende a commettere alcuni errori tipici. Il primo è risparmiare sulla scheda video, che invece è il componente chiave per ottenere efficienza e affidabilità. Il secondo è non pianificare aggiornamenti futuri: un alimentatore troppo debole o una scheda madre con pochi slot possono limitare eventuali espansioni. Altro errore comune è trascurare il raffreddamento, che può compromettere la stabilità del sistema. Occorre tuttavia fare una precisazione importante: la costruzione di un PC da gaming è anche un esercizio di equilibrio tra budget disponibile e aspettative. Spendere di più non significa sempre ottenere il massimo: a volte basta scegliere con attenzione i componenti giusti, senza puntare al top di gamma, per avere un sistema che offre comunque ottime prestazioni in rapporto al prezzo.

Foto - Lcc