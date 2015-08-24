Sardegna sempre più online: le piattaforme che sono diventate mainstream

Oggi guardiamo tutto in streaming, ascoltiamo la musica tramite le app e prenotiamo i viaggi direttamente dal web. Non solo, anche l'intrattenimento è cambiato.

I giochi sono soprattutto digitali come le slot machine, i MOBA e gli sparatutto. Circa 44,5 milioni di persone al mese navigano per più di 75 ore su internet, non c'è da stupirsi se la nostra vita sta diventando sempre più virtuale. Ormai non ci spostiamo nemmeno di casa senza lo smartphone a portata di mano e guai se perdiamo la connessione!

Streaming video: chi sono i colossi del settore

Se segui le serie, i film o lo sport, lo streaming a pagamento in Italia supera i 15 milioni di utenti unici. Netflix è stabile intorno agli 8,3 milioni di utenti al mese, Prime Video sale a 7,3 milioni, Disney+ è a 3,7 milioni, DAZN intorno ai 2,2 milioni e NOW a 1,4 milioni. Gli utenti sono leggermente meno rispetto all'anno scorso, ma il tempo speso sulle piattaforme aumenta. In media, ogni utente ha visto 2 ore e 44 minuti di contenuti sulle piattaforme a pagamento, mentre sulle piattaforme gratuite si arriva a 58 minuti. Questa normalizzazione dello streaming è aiutata anche dal fatto che gli eventi sportivi di massa sono ormai fruibili online.