Il documento, proposto da Luca Pizzuto (Sinistra Futura) e firmato da tutti i gruppi del campo largo, impegna la presidente e la Giunta a sostenere la candidatura, estesa idealmente a tutti i minori vittime dei conflitti.

L’Aula del Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la mozione 131, che sostiene la candidatura dei bambini della Striscia di Gaza al premio Nobel per la pace «e, attraverso di loro, di tutti i bambini vittime delle guerre». Il documento è stato proposto dal capogruppo di Sinistra Futura Luca Pizzuto e firmato da tutti i gruppi del campo largo.

L’iniziativa e il suo valore universale

La candidatura è promossa dall’associazione pugliese “L’isola che non c’è”. L’obiettivo è darle un valore universale, estendendo idealmente il riconoscimento a tutti i minori vittime dei conflitti: dai bambini israeliani uccisi o rapiti il 7 ottobre 2023 a quelli di Ucraina, Sudan e delle altre aree di guerra.

Le parole di Pizzuto in Aula

Illustrando il documento, Pizzuto ha citato Francesco Guccini, che con “Dio è morto” raccontava le atrocità vissute dalla sua generazione. Oggi, ha detto, «a qualche ora di volo da noi, assistiamo sgomenti e desterrefatti alle continue vessazioni del popolo palestinese, soggetto di crimini umanitari, uccisioni, stermini».

Cosa chiede la mozione alla Regione

Il testo impegna la presidente della Regione e la Giunta a sostenere la candidatura dei bambini di Gaza al Nobel per la pace 2026. Tra gli impegni richiesti:

promuovere l’iniziativa presso il Governo, il Parlamento e le istituzioni europee;

coinvolgere scuole, università e Comuni in attività di sensibilizzazione;

sostenere la protezione dei minori nei conflitti.

La mozione sottolinea che i minori «non scelgono le guerre, non ne determinano le ragioni e non possono essere considerati parte dei conflitti», e che la loro morte e sofferenza non possono essere derubricate a “danni collaterali”. L’obiettivo è ribadire che «nessun bambino possa più essere considerato un danno collaterale della guerra».