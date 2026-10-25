Si mette male per Netanyahu? per fonti Usa ha chiesto a Trump più supporto per la campagna

Due telefonate in tre giorni e la richiesta di dichiarazioni aggiuntive, anche in interviste ai giornalisti israeliani. Il Likud smentisce, mentre i sondaggi mostrano uno scenario di stallo in vista delle elezioni di martedì.

A due giorni dalle elezioni israeliane del 27 ottobre, il primo ministro Benjamin Netanyahu avrebbe chiesto al presidente americano Donald Trump di rafforzare il proprio sostegno pubblico alla sua campagna. Lo riferisce l’emittente israeliana N12, citando una fonte americana: la Casa Bianca avrebbe letto questi sforzi di persuasione come un “segno di disperazione”. La notizia è stata rilanciata anche da Axios e dal Jerusalem Post.

Cosa avrebbe chiesto Netanyahu

Secondo N12, nell’ultimo weekend Netanyahu ha parlato due volte con Trump. Gli avrebbe chiesto di dare più forza al post con cui, il 18 ottobre, il presidente americano aveva pubblicato su Truth Social il suo “Complete and Total Endorsement” a favore del premier. Netanyahu avrebbe anche suggerito formule per nuove dichiarazioni di appoggio e proposto a Trump di rilasciare interviste a giornalisti israeliani. La Casa Bianca e l’ufficio del premier non hanno commentato. Il Likud ha smentito la notizia.

Il “segnale di disperazione”

È importante chiarire che la definizione non è di un portavoce ufficiale ma di una fonte americana anonima, e che l’indiscrezione è smentita dal partito del premier. Il Jerusalem Post, citando altre fonti americane, parla a sua volta di segnali di disperazione politica. Se la lettura fosse corretta, indicherebbe che nella cerchia del premier si teme di essere in svantaggio.

Elezioni in bilico

I sondaggi aiutano a capire il clima. Il blocco pro-Netanyahu e quello guidato da Gadi Eisenkot non sembrano raggiungere la maggioranza di 61 seggi alla Knesset. Un sondaggio di metà ottobre vedeva Yashar, il partito di Eisenkot, davanti al Likud, mentre il blocco di opposizione era appena sopra quello pro-Netanyahu. Secondo i primi segnali, l’endorsement di Trump non avrebbe cambiato in modo significativo gli equilibri, anche perché in Israele l’appoggio al presidente americano è calato dopo i disaccordi sull’Iran.

Il voto si apre martedì alle 7, ora locale, e le urne chiudono alle 22. Con ogni probabilità, il risultato non sarà chiaro subito: se nessuno schieramento avrà la maggioranza, i giorni successivi saranno decisivi per le trattative per formare il governo.