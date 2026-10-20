Kim Jong Un riappare con la figlia dopo le voci sulla sua morte: “nessuna prova”, dice l’intelligence di Seul

Le foto pubblicate dai media di Stato mostrano il leader a una mostra di abbigliamento. Ma non è possibile stabilire quando siano state scattate. Le indiscrezioni arrivavano da un dissidente cinese che aveva già diffuso notizie non verificate.

Kim Jong Un è tornato a mostrarsi sui media di Stato nordcoreani, poche ore dopo la diffusione di voci, prive di riscontri, sulla sua morte. Il quotidiano Rodong Sinmun ha pubblicato alcune fotografie del leader mentre visita una mostra di abbigliamento e calzature, accompagnato dalla figlia Kim Ju Ae e da alcuni funzionari. Le immagini, tuttavia, non permettono di stabilire con precisione quando siano state scattate.

Le voci e la smentita

Le indiscrezioni erano state diffuse da Wanjun Xie, dissidente cinese residente negli Stati Uniti che si presenta come presidente del Partito democratico cinese, organizzazione vietata dalle autorità di Pechino. Secondo la sua versione, senza che siano state fornite prove, Kim sarebbe stato colpito da una grave emorragia cerebrale, trasferito in coma in un ospedale di Pechino e poi morto. Il corpo sarebbe stato riportato in segreto in Corea del Nord.

I funzionari dell’intelligence sudcoreana hanno dichiarato all’agenzia Yonhap di non avere informazioni a sostegno di queste affermazioni. Xie, inoltre, aveva già diffuso in passato notizie non verificate, comprese speculazioni sulla morte del presidente cinese Xi Jinping.

Non è la prima volta

Le voci sulla scomparsa di Kim ciclicamente tornano a circolare. Nel 2020 un noto disertore nordcoreano si era detto “sicuro al 99%” che il leader fosse morto dopo un intervento cardiovascolare, ma Kim era poi ricomparso in pubblico.

Perché se ne parla

A dare risonanza a queste indiscrezioni contribuisce l’opacità del regime e l’incertezza sulla successione. Secondo l’intelligence sudcoreana, Kim potrebbe preparare la figlia a succedergli: la ragazza compare sempre più spesso a eventi pubblici e manifestazioni militari, ma avrebbe appena 13 anni e non è stata formalmente designata erede. I servizi di Seul hanno inoltre più volte segnalato i rischi cardiovascolari legati allo stile di vita del leader, sovrappeso e forte fumatore. Una crisi improvvisa ai vertici di Pyongyang solleverebbe interrogativi sulla stabilità del Paese e sul controllo del suo arsenale nucleare.