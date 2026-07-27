Ai confini della realtà: 5 notizie incredibili che forse vi siete persi

Il capo dell'ufficio Medio Oriente della Rai, l’inviato Giovan Battista Brunori, al TG1 ha definito i coloni che nei giorni scorsi hanno attaccato un villaggio palestinese in Cisgiordania, provocando scontri armati con 6 morti, un gruppo “di escursionisti”, che sono stati aggrediti mentre erano lì pacificamente.

All’indignazione di tantissimi sui social (e non solo) finora hanno risposto il Movimento 5 stelle, che ha parlato di “escursionisti della democrazia”, con riferimento a Fratelli d’Italia, che ha invece attaccato con un riferimento all’indegno “tentativo di censura” da parte del M5s. Tre membri del CDA Rai (quelli dell’opposizione) invitano il servizio pubblico ad evitare “di farsi portavoce - anche involontariamente - di posizioni propagandistiche”, mentre il sindacato Unirai esprime “solidarietà a Brunori”, parlando di “liste di proscrizione”. Non risultano al momento altri interventi di partiti o sindacati.

L’ex campione della nazionale Andrea Pirlo non diventerà il Commissario tecnico dell’Italia. Dopo il triplo fallimento nella qualificazione ai mondiali, il tecnico era stato scelto da Paolo Maldini e Leonardo, che dovrebbero gestire il “nuovo corso” della nazionale verso le prossime qualificazioni per europei e mondiali, come prossimo allenatore, ma sembra che il Presidente della FIGC Malagò lo abbia bocciato: negli ultimi giorni si era parlato molto della della sua partnership economica con un’agenzia di scommesse russa. Secondo alcune voci, dopo questa decisione, Maldini e Leonardo potrebbero già dimettersi dal loro nuovo incarico.

Il cambiamento climatico non è più un’astrazione o necessità di accendere per più tempo il condizionatore in estate. Arrivati alla quarta ondata di calore estremo di quest’anno, ormai si contano in Europa migliaia di morti per il caldo, e i giganteschi incendi causati da siccità e temperature estreme non preoccupano più soltanto per la distruzione dei boschi (che aumenta ulteriormente le temperature), ma ormai minacciano direttamente metropoli come la francese Bordeaux e addirittura la capitale spagnola Madrid. In Francia evacuate circa 100mila persone e distrutti quasi completamente interi centri abitati della cinta urbana a pochi chilometri da Bordeaux.

Mentre in Italia ci si concentra su casi di cronaca più o meno rilevanti, c’è un’ulteriore escalation verso il rischio di una guerra globale. L’Ucraina ha infatti attaccato una nave iraniana nel mar Caspio, sostenendo che trasportasse materiale militare dalla Russia a Teheran, mentre gli iraniani dicono che era una nave commerciale, che un marinaio sarebbe morto e un altro gravemente ferito. Secondo gli iraniani, l’attacco ucraino “non resterà impunito”.

A fine luglio, nel pieno della stagione turistica, l’Italia è nuovamente spezzata in due per quanto riguarda i trasporti ferroviari. Bloccata la circolazione nel nodo di Firenze, per i lavori di sostituzione di un “cavalcaferrovia”, secondo Trenitalia. I passeggeri che arrivano alla stazione Campo di Marte, da Sud, vengono caricati su navette che li trasportano a Santa Maria Novella, il principale scalo ferroviario della città toscana, da dove possono riprendere i treni verso il Nord.