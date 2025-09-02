Gaza, alla Global Flotilla il sostegno della presidente Todde: "buon vento"

Appoggio all'iniziativa della flotta internazionale volontaria che vuole rompere l'assedio alla città palestinese, portando tonnellate di aiuti umanitari alla popolazione civile.

"Come presidente della Regione Sardegna, voglio fare a tutti i naviganti l'augurio di buon vento e far sentire la vicinanza di una terra che vuole essere, con sempre più determinazione, una terra di pace e solidarieta'". È l'augurio espresso dalla governatrice sarda Alessandra Todde alla Global Sumud Flotilla, la flotta di pace e solidarietà che sta salpando in questi giorni dai porti del Mediterraneo alla volta di Gaza con l'intento di rompere l'assedio di Israele alla città palestinese e portare aiuti umanitari alla popolazione civile gazawi. "Una flotta di pace - ha aggiunto la presidente - fatta da tante piccole imbarcazioni da diporto, animata da persone di 44 paesi diversi, farà rotta su Gaza per rompere l'assedio navale e portare solidarietà concreta. Nelle cambuse, infatti, sono conservate tonnellate di aiuti umanitari raccolti con più di 2 milioni di euro, donati da oltre 30 mila persone". Todde ha precisato che "il nome 'Sumud', concetto arabo di perseveranza, resilienza e determinazione, esprime bene quello che ha fatto la società civile internazionale, che è invece riuscita a colmare i silenzi e assenze dei rispettivi governi".

La Global Sumud Flotilla è la più grande iniziativa indipendente mai avviata finora per cercare di portare aiuti umanitari ai civili della Striscia di Gaza e rompere l’assedio navale che Israele ha imposto sulla Striscia. La Flotilla è composta da decine di barche con a bordo delegazioni di attivisti e professionisti da 44 paesi del mondo, tra cui ci sono Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Danimarca, Malesia, Sri Lanka, Turchia, Australia, Nuova Zelanda e Kuwait. Intorno alla missione c’è un enorme mobilitazione, un grande senso di speranza, la voglia e il bisogno di cambiare le cose. C’è, ovviamente, anche timore e un senso di incertezza. La missione di Global Sumud Flotilla segue l’esperienza della Freedom Flotilla, l’imbarcazione che a bordo aveva la nota attivista Greta Thunberg, e della Global March To Gaza, che intendeva aprire un corridoio umanitario via terra.