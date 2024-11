Dialogo immaginario - ma non troppo - in treno su Elon Musk

Dialogo immaginario ma non troppo raccolto per voi su un treno diretto a Roma, tra due simpatizzanti del governo e dei suoi amici internazionali come il magnate Elon Musk.

Uomo1: “Ao, finalmente! Ora sì che abbiamo tutto in mano e possiamo andà avanti senza ostacoli”

Uomo2: “Davero, con sta svolta internazionale possiamo fa tutto quello che avevamo detto, nessun giudice o communista potrà fa più nulla”

“Pemmè io comincerei dalle maghine elettriche, so quelle che ce stanno a rovinà: lo sai che a Roma tra n po’ nun se potrà più circolare se non co quello schifo, poi nzomma consumano n sacco de luce e le batterie inquineno uguale, quindi sti ambientalisti devono solo da sta zitti”.

“Anfatti, io le proibbirei proprio ste auto elettriche, tra l’altro quelle che se guidano da sole dicheno pure che so pericolose, a volte er compiute impazzisce e se vanno a schiantare, mica è come quanno guidiamo noi”.

“Certo, dati alla mano, ma basta girà pe Roma pe capì che è molto più sicuro se guida na persona, stai a scherzà? L’artro giorno ce stava una de ste Tessla che s’era piantata ar semaforo, nun so se era la guida automatica o che, ner dubbio l’ho mannato affanc***”.

“Hai fatto bene, quelli so servi dei poteri forti, quelle maghine te rubano pure i dati daa praivasy per darli aee multinazionali ammerigane, pe fortuna ora avemo un governo che è contro sti delinquenti”.

“Anfatti!”



“N’artra cosa che ce tengo è proibì sto fatto dei ricchi che fanno fiii pagando le donne co l’utero n’affitto, è no schifo vero, come quer communista invertito”.

“Ah sìsì, io li mannerei in galera quelli che fanno sta cosa, la vita deve esse generata dall’ugnone uomo-donna come dice a cchiesa, mica è possibile che du fro** fanno n’fio, è no scandalo contro natura”.

“Eh ma ora co sta svorta internazionale vedrai che lo proibbiranno a livello mondiale, un reato universale ao, a sto punto così sti sfruttatori de bambini e donne nun potranno più fa gnente nemmeno all’estero”.

“Eh sì, sicuro, e poi voi mette fa n’fio in modo naturale. Questa è gente malata, ho sentito che ai fii je danno pure nomi assurdi, non normali tipo Chantà o Gessica, quarche riccone radical schic je da pure i nomi dee formule quelle de matematica, ma te rendi conto”.

“Assurdo, non me fa parla, so da rinchiude subbito”.



“E poi voio che se finisca co sti drogati, ci sta troppa tolleranza, i vedo sti regazzini che fumano tutti fatti in mezzo aa strada sotto casa mia”.

“No schifo, tutta colpa daa sinistra, so loro che hanno sdoganato a droga, sti antiproibbizionisti de me**a, ormai se trova de tutto ‘n giro”.

“Sì sì pensa, me diceva mi nipote che in discoteca ha visto ggente che se pia una medicina per i cavalli, ma te rendi conto? A Chetammina o come se chiama. Te credo che poi te bbruci tutti i neuroni”.

“Gente senza valori, nun conoscono er valore della vita, ao capisco se sei in festa te fai na botta o due, ma sta roba te uccide, poi succedono risse e violenze, gli spaciatori poi so tutti ne**i”.

“Anfatti, ma mo li mannamo in Albania, spacciassero lì, e poi co l’ammerica che controlla i traffici, sta robbaccia nun arriverà più qui in Itaja”.



“ao ma sto a legge su X, hai visto? Elo Musk ha appena detto che i giuddici itagliani che difendeno i ne**i se ne devono annà”.

“grande! O sapevo che con questo arrivava la svorta, lui sì che è n’omo vero, mica come quei debbosciati de sinistra che ce stavano prima”.

“Embè, certo co lui daa nostra parte avemo svortato, pure lui e ‘n patriota sovranista come noi, mo so ca**i loro”.

“E poi ao è uno de successo, l’omo più ricco der mondo eppure è riuscito a mantené certi valori, mica come quei drogati de ollyuud che stanno tutti caa sinistra”.

“Anfatti, sti tossici”.

Foto | altotemi su Flickr