Giovanni Boldini. La vertigine della bellezza moderna

Alla Cavallerizza Ducale di Lucca una mostra che svela il ritratto femminile come mito, movimento e specchio di un’epoca al tramonto.

Di Romano Pesavento

La mostra “Giovanni Boldini – La seduzione della pittura” a Lucca, dal 2 dicembre 2025 al 2 giugno 2026, incanta e rapisce i visitatori; nell’elegante Cavallerizza ducale, con lo sfondo signorile delle antiche mura, il percorso esperienziale si snoda tra tele e opere di pregevole fattura, che hanno

impresso un segno indelebile nella storia artistica del Novecento. L’allestimento, misurato ma raffinato, accompagna lo sguardo senza sovraccaricarlo, permettendo un dialogo diretto e quasi intimo con le opere, come se ogni ritratto reclamasse un tempo di osservazione esclusivo. La

scansione degli spazi favorisce una lettura progressiva dell’evoluzione stilistica dell’artista, mettendo in evidenza come Boldini sia riuscito, nel corso della sua carriera, a trasformare il ritratto mondano in un laboratorio di sperimentazione formale e psicologica.

Le signore di Boldini, languide e nostalgiche, lanciano sguardi sfavillanti, ora promettenti, ora alteri dalle cornici dorate. In opere come i celebri ritratti a figura intera, il corpo femminile sembra allungarsi oltre i limiti naturali, come se la grazia fosse una forza centrifuga capace di deformare lo spazio. La tecnica impareggiabile di Boldini trasforma le donne dell’alta società italiana e internazionale in creature dal fascino misterioso, ineffabile e fatale, in dee irraggiungibili, icone di una bellezza sofisticata e teatrale. Ma dietro all’apparente celebrazione dell’eleganza mondana si

avverte anche un sottile senso di inquietudine: quelle figure slanciate e dinamiche sembrano spesso sospese in un eterno presente, prigioniere di una bellezza che le consacra e al tempo stesso le isola, come attrici immobili sul palcoscenico di un mondo raffinato e fragile.

In alcuni dipinti emerge con particolare forza la capacità di Boldini di cogliere il carattere dei soggetti: un’inclinazione del capo, un gesto appena accennato della mano, lo scorcio improvviso di uno sguardo bastano a suggerire temperamenti complessi, talvolta ambigui. È qui che il ritratto smette di essere semplice rappresentazione sociale per diventare racconto, introspezione, talvolta persino allusione narrativa. La ricerca estetica del pittore ferrarese e la sua modernità sono incontestabili: in alcuni quadri il dinamismo della pennellata si muove in onde concentriche o si irradia in traiettorie sferzanti, rompendo la quiete della composizione tradizionale e proiettando il ritratto oltre la mera rappresentazione, in una dimensione quasi cinematografica. Le pennellate rapide e nervose del Busto di giovane sdraiata sembrano vibrare sulla superficie della tela, creando un senso di movimento continuo che affascina e turba l’osservatore. Tale energia visiva si pone in sincronia con le avanguardie letterarie e artistiche del primo Novecento; non è un caso che poeti come Soffici ne ammirassero la forza espressiva, capace di rendere visibile il ritmo del futuro e di anticipare una sensibilità ormai proiettata verso la modernità.

La figura femminile, a volte, sembra perdersi nelle sete e nei veli preziosi, da cui emerge come un’apparizione, un’epifania: la materia pittorica diventa così protagonista quanto il soggetto, e il confine tra corpo e abito si fa labile, alludendo a un’idea di identità fluida e cangiante. In dipinti come La tenda rossa, il colore domina la composizione e costruisce un’atmosfera densa, quasi febbrile, in cui la figura si staglia come una visione improvvisa. L’influenza parigina, quella dell’Impressionismo, è tangibile, ma filtrata attraverso una sensibilità unica, che privilegia

l’intensità emotiva e il fascino del gesto pittorico. Molti spunti innovativi convergono nelle raffigurazioni dell’artista; la protagonista de La tenda rossa fa pensare a una delle eroine di Ernst Ludwig Kirchner, per la tensione espressiva e la forza cromatica, pur restando saldamente ancorata all’estetica boldiniana. Eppure, al di là di tali suggestioni, l’identità artistica di Boldini rimane saldissima: quella di colui che più di tutti, nel Novecento italiano, seppe rendere nel ritratto femminile ogni sublimazione del bello, del desiderio e della vita stessa. La mostra lucchese restituisce così non solo il virtuosismo tecnico dell’artista, ma anche la sua capacità di immortalare un’epoca al culmine del suo splendore, trasformando l’effimero in mito pittorico e fissando sulla tela l’eleganza inquieta di un mondo ormai sul punto di dissolversi.